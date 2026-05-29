Спектакль «Пиковая дама». Фото: Донбасс опера

Насыщенная культурная жизнь Донецка не затихает ни на день. Артисты самых разных театров радуют жителей столицы Республики разнообразными спектаклями и концертами. А мы в свою очередь расскажем, какие постановки пройдут в Донецке с 1 по 7 июня 2026 года.

ДОНБАСС ОПЕРА

Спектакль «Стойкий оловянный солдатик». Фото: Донбасс опера

4 июня в 11:00 и 14:00 – «Стойкий оловянный солдатик». Музыкальная сказка в двух действиях, 6+

Игрушки грустят, когда дети обращаются с ними плохо и забывают о них. А ведь игрушки живут в своем сказочном мире, полном приключений. Оловянный Солдатик не позволяет злому Чертенку обижать его друзей, храбро сражается с коварной Крысой, спасает Крота, Свинью-Копилку и встречает любовь – красивую Балерину. Находясь на грани гибели, с Солдатиком и Балериной происходит чудо, которое спасает их жизни и дает возможность быть вместе навсегда!

5 июня в 11:00 – «Чиполлино». Балет в двух действиях, 6+

Принц Лимон издал закон, что все жители города должны платить ему за то, что светит солнце и идет дождь. Жители сказочного города возмущены! Мальчик Луковка, девочка Редисочка, граф Вишенка, мастер Виноградинка отважно борются за справедливость против коварного принца Лимона и синьора Помидора.

5 июня в 17:00 – «Кто вы, Пушкин?». Литературно-музыкальный спектакль в одном действии, 16+

Из информационно-познавательного спектакля «Кто Вы, Пушкин?» зритель узнает, кем был поэт на самом деле, что представлял собой Царскосельский лицей для России, зачем Пушкин отправляется на Кавказ и в Кишинев, почему дуэль 27 января 1837 года становится неизбежной и кто же на самом деле желал смерти великому гению?

6 июня в 15:00 – «Пиковая дама». Опера в трех действиях, 12+

Пиковая дама считается символом чего-то мистического и коварного, как, собственно, и сами карты.

Герман узнает, что старой графине известны три всегда выигрышные карты. Но как выведать у нее эту тайну? И принесут ли ему счастье эти три таинственные карты? Какими будут его отношения с Лизой, когда он узнает три выигрышные карты и сможет разбогатеть?

7 июня в 15:00 – «Тысяча и одна ночь». Балет в двух действиях, 16+

Восточные сказки способны сотворить чудеса и даже спасти жизни миллионов людей! Такие увлекательные, интригующие сказки красавицы Шахерезады заставили даже самого отчаявшегося и ожесточенного человека вновь поверить в любовь и добро, спасти всех женщин от смертной казни.

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.М.БРОВУНА

Рок-опера «Юнона и Авось». Фото: Донецкая муздрама

1 июня в 13:00 и 17:00 (Основная сцена) – «Юнона и Авось». Рок-опера в одном действии, 16+

Командор из далёкой северной страны, рано овдовевший граф Николай Резанов прибыл в Калифорнию с дипломатической миссией. Опустошённый, охладевший сердцем и душой, равнодушный к привычным человеческим радостям, камергер его Величества до конца своих дней решил все свои силы отдать на служение Отечеству, но словно сама судьба вела два быстрокрылых парусника на южный континент. Разве мог Резанов предположить, что юная испанка Кончита сможет вдохнуть в него забытое чувство! Несмотря на то, что земное счастье влюбленных длилось недолго, любовь Кончиты и Николая пережила разлуку, болезнь, даже смерть и вознеслась над вечностью. Поэма, положенная на музыку, стала легендарной рок-оперой «Юнона и Авось». Воспевая трагическую и печальную историю тех, кому не суждено было быть вместе на этой земле, она вот уже более тридцати лет продолжает волновать сердца слушателей, а строки «Аллилуйя любви» знают во всем мире.

1 июня в 15:00 (Новая сцена) – «Винни-Пух». Сказка о добрых делах и пытливом уме, 0+

А вы знали, что Винни-Пух не только иногда сочиняет кричалки и вопилки, но и прекрасно танцует хип-хоп? Известно ли вам, что, кроме хвоста Иа, унесла к себе в дом Сова? Может быть, вам нужны советы от специалиста по похудению? Тогда вам – к Пятачку! А вот в норе у Кролика не помешает осторожность: там гостей вообще ожидает иная реальность. И вы ни за что не догадаетесь, как на самом деле прошёл день рождения Ослика Иа, если не увидите сами эту незнакомую сказку о приключениях мишки с опилками в голове и его друзей.

6 июня в 17:00 и 7 июня в 15:00 (Основная сцена) – «12 стульев». Комедия, 16+

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

Программа «Мелодии души Исаака Шварца». Фото: Донецкая филармония

3 июня в 16:00 – «Вива, Вивальди!». Концерт вдохновляющей классики, 12+

В программе: Концерт для флейты пикколо, Синфония для струнных и Бассо континуо Соль мажор RV149, Синфония для струнных и Бассо континуо «Al Santo Sepolcro», Соната для двух скрипок без баса Си-бемоль мажор RV 77, Соната №5 ми минор для виолончели и клавесина.

4 июня в 16:00 – «Мелодии души Исаака Шварца». Музыка человечности, мудрости и доброты, 12+

В программе: «Капли датского короля», «Ваше благородие, госпожа удача», «Любовь и разлука», «Диссонанс», «И цветы, и шмели», а также инструментальная музыка из кинофильмов «Мелодии белых ночей», «Станционный смотритель».

6 июня в 13:00 – «Ай да Пушкин!». Литературно-музыкальная программа к дню рождения А. С. Пушкина, 12+

6 июня в 16:00 – «Джазовый стандарт». Музыка для хорошего настроения, 12+

В программе: самые узнаваемые джазовые стандарты в оригинальных аранжировках «Cruise Control».

7 июня в 13:00 – «Музыкальный теремок». Знакомство с народными музыкальными инструментами, 6+

В программе: добрые и весёлые песни, увлекательное знакомство с русскими народными музыкальными инструментами и много хорошего настроения!

7 июня в 16:00 – «Цыганский джаз», 12+

В программе: композиции Minor Swing (Джанго Рейнхардт), It don’t Mean a Thing (Дюк Эллингтон), Armando’s Rumba (Чик Кориа) и другие.

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

Спектакль «Три + кот». Фото: Донецкий молодежный театр

4 июня в 17:00 – «Три + кот», 16+

«Три + кот» от театра «Et Cetera» - это добрая комедия про любовь, которую разыгрывают две женщины, разведенный мужчина и загадочное существо, которое называет себя Британцем. Что делать, если ты только что расстался с девушкой, решил начать жизнь с чистого листа, но в твоей квартире всё еще живет харизматичный, ворчливый и крайне независимый Кот? А тут на пороге появляется она... и еще одна она!

6 июня в 11:00 - Проект «ТЕАТРиК» спектакль: «Дядя Степа Михалков». Театрализованное путешествие, 3+

6 июня в 15:00 – «Как боги», 16+

Страсть и интриги в «высшем обществе». Жить как боги — значит иметь всё и не бояться ответственности. Но по карману ли такая жизнь простому смертному?

В респектабельном доме отставного дипломата всё замерло в золотой скуке, пока на пороге не появился Артём. Молодой, дерзкий и чертовски обаятельный, он хочет только одного: научиться манерам элиты, чтобы покорить Москву. Хозяйка дома берется за его «огранку», не подозревая, что этот Пигмалион в брюках превратит их жизнь в опасный аттракцион.

7 июня в 11:00 – Премьера. Спектакль «Король Симба», 6+

Это яркая музыкальная сказка о маленьком львёнке Симбе, чья судьба была предопределена звёздами. Вас ждёт история о настоящей дружбе, верности и великом мужестве. Пройдя через непростые испытания и познав горечь потерь, юный герой поймёт, что значит быть истинным королём. Сможет ли Симба обрести веру в себя и занять законный трон на Скале Предков? Приходите всей семьёй, чтобы увидеть торжество справедливости в ритме африканских барабанов!

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Спектакль «Книга джунглей». Фото: Донецкий театр кукол

5 июня в 10:00 и 12:00, а также 6 июня в 11:00 – «Сказка о рыбаке и рыбке», 6+

Творчество Пушкина знакомо нам с раннего детства. Одна из самых популярных сказок «Сказка о рыбаке и рыбке» известна, наверное, каждому. Но... о чём эта сказка? О том, что ненасытные, алчные люди не могут быть счастливы, ведь они никогда не будут рады тому, что имеют? Из-за своей жадности и неблагодарности, старуха осталась у разбитого корыта. Высокомерная, эгоистичная героиня сказки не могла наслаждаться тем, что получала - ей всего было мало. Но, всегда ли она была такой? А что, если эта сказка о чём-то большем, нежели о жадности? Может эта сказка о любви?

6 июня в 13:00 – «Книга джунглей», 6+

Крохотный и беззащитный младенец оказывается среди диких, полных опасностей джунглей. Но даже среди хищников есть «человечные» существа, которые помогают Маугли не только выжить, но и усвоить немало полезных жизненных уроков. Он вырастает храбрым, благородным парнем, способным даже в окружении зверей оставаться человеком. Стараясь жить не для себя, а на благо стаи, Маугли удаётся услышать в своей волчьей натуре полное любви сердце.

7 июня в 11:00 – «Таинственный гиппопотам», 0+

Добрый, поучительный и полный юмора спектакль о настоящей дружбе, преданности, а также о том, что неважно, кто твой друг — таинственный Гиппопотам или неуклюжий Бегемотик. Главное, чтобы у него было доброе и верное сердце.

7 июня в 13:00 – «Али-Баба и разбойники», 6+

Кто не слышал о сказках Шахерезады? Тысячу сказок и ещё одну рассказала она царю, чтобы спасти свою жизнь. Но наша сказка совсем о другом. Это история о том, как смекалка и добро побеждают глупость, жадность и подлость, а ещё о том, что хороших людей на свете больше, чем плохих.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спектакль «Ромео и Джульетта» Донецкого молодежного театра удостоен трех наград

Артисты Донецкого молодежного театра приняли участие в фестивале «Любовь, что движение солнце и светила» в Ростовской области (подробнее)