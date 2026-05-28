Лазертаг в Институте среднего профобразования ПГТУ Фото: Александр ИВАНОВ.

Для Мариуполя имя Санкт-Петербурга значит гораздо больше, чем просто статус культурной столицы нашей Родины. Это город-побратим, который взял на себя большую ответственность по восстановлению города у Азовского моря.

В самом крупном городе на юге ДНР прошло сразу три мероприятия, приуроченных ко Дню города-побратима. Так, активисты «Движения первых» и студенческих отрядов ДНР высадили «Аллею дружбы» из кустовых роз, а молодежный парламент ДНР провел в Мариуполе «Культурный маршрут»: в ретротрамвае, подаренном Санкт-Петербургом, для пассажиров были организованы тематические интерактивные занятия. «Народная дружина» внесла настоящую порцию адреналина и креатива в жизнь студентов Института среднего профессионального образования ПГТУ - они организовали турнир по командной военно-тактической игре лазертаг.

Для игры в лазертаг организаторы собрали 10 команд по 10 человек в каждой. Соревнования проходили в спортзале института. В турнире участвовали не только мужские, но и исключительно женские команды.

- Впервые держу в руках лазерную винтовку - по-научному она называется тагер, - делится впечатлениями студент юридического факультета ПГТУ Максим. - Сразу вспоминаются «Звездные войны». Я не думал, что будет так весело, что я вспомню свое детство и дворовые «войнушки», просто получил незабываемые эмоции. Отпраздновали День города с адреналином!

Тагер - это абсолютно безопасная лазерная винтовка с инфракрасными лучами. Эти лучи улавливаются устройством с датчиками поражения - браслетами, которые надеваются на голову. Так учитываются «смертельные» попадания или «ранения» игроков.

- Сегодня у нас проходит спортивно-патриотическое мероприятие по лазертагу. Мы собрали 10 команд по 10 человек: ребята играют, веселятся и проводят время вместе. Турнир приурочен ко Дню города Санкт-Петербурга, который является нашим городом-побратимом. Благодарим его за восстановленные объекты и моральную поддержку, - подчеркнул руководитель Мариупольского штаба РОО «Народная дружина» Егор Шатунов.

27 мая 1703 года Петр I заложил на Заячьем острове Петропавловскую крепость, золотистый шпиль которой издалека привлекал торговые суда и ознаменовал историческое начало величественного и одного из самых красивых городов планеты - Санкт-Петербурга.

