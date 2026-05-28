В ДНР выбирают объекты для благоустройства

Парки и скверы обретают новую жизнь. Фото: Минстрой

Жители ДНР все еще могут принять участие в Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства. Оно проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

На голосование вынесено более 150 территорий из 20 муниципалитетов ДНР. Больше всего предложений поступило от жителей Харцызского и Волновахского округов. На сегодняшний день уже проголосовали более 70 тысяч жителей республики.

- Ключевой принцип - учет мнения каждого для создания востребованных спортивных площадок, зон для прогулок с детьми, уютных мест для встреч с друзьями и семейного отдыха, - отмечают власти региона.

Собирать голоса жителей помогает волонтерский корпус федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Волонтеры ежедневно выходят на улицы, в образовательные учреждения, на предприятия, в государственные организации и другие места. За месяц они собрали более 30 тысяч голосов.

В городах определены специальные точки работы добровольцев, информацию о которых жители могут найти на ресурсах местных администраций. Голосование стартовало в конце апреля и продлится до 12 июня.

КОНКРЕТНО

Перечень адресов и графиков работы волонтеров можно посмотреть по QR-коду

Как проголосовать

1. Войдите при помощи своей учетной записи на Госуслугах на Платформу обратной связи. Если вы не зарегистрированы на Госуслугах, нажмите «Зарегистрироваться» для создания учетной записи.

2. Перейдите на Платформе обратной связи в раздел «Формирование комфортной городской среды» - pos.gosuslugi.ru/lkp/fkgs

3. Выберите из списка одну общественную территорию, которая, по вашему мнению, должна быть благоустроена в первую очередь. В случае голосования за дизайн-проекты выберите из списка один проект для реализации.

ВАЖНО

Все объекты для голосования определяются по адресу проживания, который указан при регистрации на Госуслугах. Голосовать можно с 14 лет.

