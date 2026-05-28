Слушателями проекта «Оркестр непокоренных: Симфония будущего» стали более 8 тысяч жителей ДНР и ЛНР

Фото: Минкультуры ДНР

В Донецкой Народной Республике провели итоговую пресс-конференцию проекта «Оркестр непокоренных: Симфония будущего», благодаря которому был возрожден фестиваль музыкального искусства «Прокофьевская весна». Об этом сообщили в Министерстве культуры ДНР.

Там добавили, что проект приурочен к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева и 95-летию Донецкой государственной академической филармонии. Он стал самым масштабным за всю историю учреждения культуры.

- В этом году Донецкой филармонии, творческому сообществу Донбасса, Министерству культуры ДНР удалось, благодаря реализации проекта «Оркестр Непокоренных: Симфония будущего», возродить «Прокофьевскую весну». Получилась настоящая весна. Без Президентского фонда культурных инициатив нам бы не удалось его сделать столь масштабным – с участием 7 симфонических оркестров из разных регионов, - рассказал руководитель Донецкой филармонии Александр Парецкий.

В проекте приняли участие шесть региональных симфонических оркестров, а также заслуженный артист России Дмитрий Дюжев.

- Сегодня наша Республика ассоциируется с великой музыкой, высоким искусством, с высочайшим уровнем исполнительского мастерства наших артистов, - добавил Парецкий.

Всего концерты проекта посетили 8500 слушателей в Донецке, Макеевке, Енакиево, Мариуполе, Луганске и Алчевске.

Об участии в проекте также рассказал художественный руководитель Молодежного оркестра народный инструментов Александр Малиновский. Его артисты выступили вместе с Дмитрием Нестеровым и Дмитрием Дюжевым.

- С Нестеровым у нас были небольшие гастроли по нашей Республике с концертной программой патриотических песен и его сольных произведений. Вишенкой на торте стал приезд Дмитрия Дюжева. Посотрудничать с артистом такой величины, сыграть музыку Сергея Прокофьева, его музыкальные иллюстрации к «Евгению Онегину» было непросто, но оркестр справился, и концерт прошел на высоком уровне, - рассказал Малиновский.

А министр культуры ДНР Михаил Желтяков в свою очередь рассказал, что закрытие Года Прокофьева запланировано на ноябрь 2026 года.

