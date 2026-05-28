Стала примером силы и заботы о людях: Жительница Мариуполя рассказала о жизни под массированными обстрелами, борьбе за сохранение традиций и пути в волонтерство

Екатерина Кутепова помогает мирным жителям и поддерживает военных. Фото: Минобороны России

Екатерина Кутепова - коренная жительница Мариуполя. Даже в самые сложные времена она не покидала свой родной город. Во время украинской оккупации приходилось нелегко, однако Екатерина всегда оставалась верна своей позиции и историческим корням.

- В 2015 году я работала воспитателем в детском саду. Сначала все было хорошо, но позже был принят закон об украинском языке, который, как мне кажется, был направлен именно на жителей Донбасса, чтобы «пресечь» русский язык и культуру. Были отменены такие важные для нас праздники, как 23 Февраля и 9 Мая - их больше нельзя было отмечать, - рассказывает Екатерина. - Однажды, за несколько дней до Дня Победы, я принесла в детский сад медали своего деда. Дедушка воевал и почти дошел до Берлина, а прадед дошел до самого города. Для меня 9 Мая всегда был и остается священным праздником. Не затрагивая темы советской власти, я просто хотела показать детям, что были люди, защищавшие свою Родину, и что за это они были награждены такими медалями. За этот поступок мне вынесли строгий выговор и сказали, что у нас теперь нет Дня Победы, есть только День памяти и примирения. На это я ответила, что мне не с кем примиряться - для меня есть только этот великий праздник.

ВЫСТОЯЛИ!

Но как бы ни пытались националисты из Киева заставить замолчать жителей Донбасса, люди верили и искренне ждали воссоединения с Россией. Когда началась спецоперация, Кутепова жила на левом берегу Кальмиуса, недалеко от завода «Азовсталь». Этот район первым подвергся обстрелам, и ее дом был полностью разрушен. Екатерина перебралась к родителям в центр города.

- Ты не знаешь, когда и куда прилетит, каждую секунду живешь в страхе, что тебя убьют, - вспоминает Екатерина. - Родительский дом - самый высокий, но ему как-то больше всего повезло, а соседние дома обстреливали 23 раза. Когда взрывы прекращаются, на улице наступает звенящая тишина: машины не ездят, не работают телевизоры - ведь электричества нет. И в этой тишине слышны только страшные крики людей, застрявших под завалами разрушенных зданий.

Больше всего Екатерина переживала за родителей: у мамы был диабет, а отец, которому было за семьдесят, сильно ослаб. Отчаявшись, она однажды обратилась к бойцу украинского нацбатальона с вопросом о возможной эвакуации мирных жителей, но услышала лишь жестокий ответ: «Ты думала, погибать будут только военные? Все здесь сдохнем». Во время одного из обстрелов девушка получила контузию.

- Честно говоря, я молилась уже не о том, чтобы выжить или чтобы дом уцелел. Я просила Бога, чтобы все поскорее закончилось. Хотела только одного - умереть быстро и сразу, - признается девушка.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ – ГЛАВНЫЙ МОТИВАТОР

9 мая 2022 года Екатерина вместе с матерью отправилась за гуманитарной помощью. Там она познакомилась с московским предпринимателем, руководителем волонтерского движения Александром Дарьевым. Он предложил Екатерине присоединиться к их команде.

С тех пор Кутепова активно занимается волонтерской деятельностью. За это время она стала настоящим примером силы, самоотверженности и заботы о людях. Екатерина регулярно выезжает в прифронтовые районы и поселки, обеспечила продуктами питания и средствами личной гигиены несколько тысяч семей республики. Кроме этого, девушка оказывает поддержку Вооруженным Силам РФ, сопровождая подразделения спецназа, минометные батареи и роты огневой поддержки, помогая защитникам родной земли.

- Это наш выбор - помогать. И это главный мотиватор - люди и наши военные, которых мы никогда не бросим, - говорит Екатерина Кутепова. - Люди у нас настолько сильные, что всегда с благодарностью все принимают. Такие встречи дают силы продолжать. Иногда кажется, что ты устал, но все равно думаешь о том, что там тебя ждут люди, им нужна помощь.

