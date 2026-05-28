Отдать свой голос можно онлайн до 31 мая: Жители ДНР выбирают кандидатов в Госдуму от «Единой России»

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут 20 сентября. Фото: ЕР

Предварительное голосование «Единой России» стартовало 25 мая и продлится до 31 мая.

В ДНР заявки для участия подали почти 60 человек. Треть из них – это наши защитники, участники СВО, которые с оружием в руках доказали своё право представлять жителей Республики.

- Секретарь Генсовета Единой России Владимир Якушев сделал особый акцент на поддержке участников СВО в предварительном голосовании партии. В ДНР такой кандидат – каждый третий, - отметил руководитель регионального исполкома Донецкого реготделения Единой России, член регионального организационного комитета предварительного голосования Алексей Муратов. - Чтобы помочь им, региональный оргкомитет проводит с такими кандидатами встречи, консультирует по всем организационным вопросам и сопровождает на каждом этапе процедуры предварительного голосования.

Муратов отметил важность того, чтобы люди, которые защищали страну и жителей Донбасса, смогли реализовать себя и в мирной жизни, продолжая служить обществу уже в политической и общественной деятельности.

Выбрать тех, кто будет представлять Республику на выборах депутатов Государственной Думы можно на сайте PG.EG.RU. Регистрация для голосования продлится до 29 мая. Чтобы присоединиться к процедуре, пользователю необходимо авторизоваться через портал «Госуслуги», указать адрес места жительства - после этого система зачислит его на соответствующий счетный участок.

Член регионального оргкомитета по предварительному голосованию Виктория Мельникова подчеркнула, что наравне с опытными политиками участвуют активисты и волонтеры.

- Я буду голосовать за того кандидата, чья программа, по моему мнению, принесет благо нашему населению. И тут важный момент, что отдать свой голос за того или иного выдвиженца могут любые жители нашей страны, любой избиратель, будь это партийный или беспартийный человек, - сказала Мельникова.

Она добавила, что такая система становится маркером народного доверия, а сам процесс голосования максимально упрощен для граждан.

- Необязательно быть привязанным к офису или дома. Проголосовать можно прямо на ходу, достаточно иметь при себе мобильное устройство, - подчеркнула представитель партии.

Отметим, что выборы депутатов Государственной Думы, на которых жители ДНР изберут троих представителей региона, пройдут в России 20 сентября 2026 года. В нашем регионе они состоятся впервые.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый облик старой «Праги»: В Донецке планируют возродить некогда популярный гостиничный комплекс

Корпорация развития Донбасса предложила свой первый инвестиционный проект в ДНР (подробнее)