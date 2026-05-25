Двое детей и двое взрослых погибли в результате удара ВСУ по Горловке

ВСУ атаковали Горловку, есть погибшие и раненые Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Четверо мирных жителей, среди которых двое детей, погибли в результате атаки ВСУ по Горловке. Об этом сообщил глава городского округа Иван Приходько.

По его словам, противник нанес удар по Калининскому району города.

- В результате украинской вооруженной агрессии в Калининском районе Горловки погибли четыре мирных жителя, среди которых двое детей 2012 и 2013 годов рождения. Вечная память невинно убиенным. Соболезнования родным и близким, - проинформировал глава города.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА в Горловке пострадали шесть мирных жителей. Изначально речь шла о пяти раненых, однако позже стало известно, что число пострадавших увеличилось.

- Количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии горловчан возросло до 6, - заявил Иван Приходько.

Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ были также повреждены несколько жилых домов в Калининском районе Горловки.

Тем временем в Донецке при атаке дрона ВСУ получил ранения один мирный житель. Беспилотник нанес удар по Кировскому району города. Мужчина 1966 года рождения получил осколочные ранения, но от дальнейшей госпитализации отказался.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украинские нацисты били именно по беззащитным детям»: В Донецке почтили память жертв трагедии в Старобельске

Глава ДНР заявил, что Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого (подробнее)