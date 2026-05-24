Владимир Путин вручил Орден Дружбы электрогазосварщику из ДНР Виталию Тукову. Фото: «Донбасстеплоэнерго»

Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Московского Кремля на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации вручил Орден Дружбы Виталию Тукову. Он электрогазосварщик Дебальцевского участка тепловых сетей филиала «Енакиевотеплосеть» ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго».

Как рассказали в пресс-службе предприятия, Виталий Туков представляет ту самую «народную» профессию, от которой напрямую зависит тепло и уют в домах жителей Республики.

- Работая на сложном оборудовании в условиях, требующих высочайшей квалификации и ответственности, он обеспечивает бесперебойную работу тепловых сетей Дебальцево и Енакиево, - рассказали в пресс-службе «Донбасстеплоэнерго».

Владимир Путин вручил Орден Дружбы жителю ДНР за большой вклад в социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики и многолетний добросовестный труд.

С наградой Виталия Тукова поздравил генеральный директор предприятия Сергей Полхов.

- Поздравляю Виталия Тукова с наградой. Он показал, как обычный человек, преданный своему делу, может стать примером для всей страны. В условиях, когда Донбасс продолжает восстанавливаться, труд таких специалистов приобретает особое значение. Орден Дружбы, врученный Президентом, – это не только личная награда Виталия Анатольевича, но и признание заслуг всего трудового коллектива ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго», всех тех, кто, подобно ему, вносит свой вклад в общее дело. Это подтверждение того, что Россия ценит и помнит каждого своего гражданина, независимо от того, где он находится и какую работу выполняет, - сказал Полхов.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин наградил вице-премьера ДНР Илью Емельянова золотой Звездой Героя России

Президент России в Екатерининском зале Кремля провел церемонию вручения государственных наград Российской Федерации (подробнее)