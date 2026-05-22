Один из родителей, который ухаживает за ребенком с инвалидностью, может почти на 10 лет раньше выйти на пенсию. Фото: Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о ежемесячной выплате и досрочной пенсии для родителей ребенка с инвалидностью в ДНР в 2026 году.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ДНР В 2026 ГОДУ: КТО ИМЕЕТ ПРАВО И КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ

В Соцфонде сообщили, что периоды ухода за детьми с инвалидностью засчитываются в стаж и увеличивают пенсионные коэффициенты, от суммы которых зависит размер будущей пенсии. Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и год стажа.

Один из родителей имеет право на досрочный выход на пенсию при условии воспитания им ребенка до 8 лет. Матери могут выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Отцы — в 55 лет, если у них не менее 20 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.

Для оформления пенсии нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в отделении МФЦ.

В Соцфонд необходимо представить следующие документы:

— паспорт РФ;

— СНИЛС;

— трудовую книжку;

— военный билет;

— справку о зарплате за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года;

— свидетельство о рождении ребенка;

— справку медико-социальной экспертизы ребенка;

— документы, подтверждающие воспитание ребенка до его 8-летия;

— свидетельство о заключении (расторжении) брака, смене имени;

— справку органа опеки об отсутствии лишения родительских прав.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ И КТО ИМЕЕТ ПРАВО

Граждане, которые заботятся о детях-инвалидах или инвалидах с детства I группы, ежемесячно получают с 1 февраля 2026 года 11 563,20 рубля.

Оформить пособие по уходу могут трудоспособные родители, усыновители или опекуны ребенка, если они не работают или работают на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. Также выплату может получать другой трудоспособный человек, который фактически ухаживает за ребенком. Например, бабушка, тетя или сестра. Но этот человек не должен работать.

Кроме того, ухаживающий за ребенком человек не должен получать пособие по безработице, пенсию на себя в СФР и пенсию за ребенка с инвалидностью от силового ведомства.

Если у человека, который получает выплату по уходу, появится оплачиваемая работа, он должен сообщить в ОСФР по ДНР в течение 5 рабочих дней. Выплата прекращается с 1 числа следующего месяца.

Выплату не могут получать индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане, если они платят взносы на обязательное пенсионное страхование.

Для назначения ежемесячной выплаты нужно подать заявление через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в отделении МФЦ.

Решение принимается в Соцфонде в течение 10 рабочих дней. А пособие назначат с месяца подачи заявления. Оно будет начисляться вместе с пенсией человеку, за которым осуществляется уход.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ РЕБЕНКА С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

