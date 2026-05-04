Купить средства реабилитации можно в специализированных магазинах, список которых опубликован на сайте Соцфонда. Фото: Архив ДРПОЦ

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о том, какие технические средства реабилитации в ДНР можно приобрести по электронному сертификату в 2026 году.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

В Соцфонде отметили, что для граждан льготных категорий в ДНР (людей с инвалидностью, ветеранов и других) существует удобный способ получить технические средства реабилитации (ТСР) - через электронный сертификат.

Это не бумажный документ, а электронная запись в реестре. Она привязана к вашей карте любого банка с платежной системой МИР. Деньги на покупку не выдаются наличными, но резервируются в системе для оплаты конкретного товара.

Подать заявление на электронный сертификат можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе ОСФР по ДНР или в офисе МФЦ.

Воспользоваться сертификатом можно сразу после его активации.

Срок действия электронного сертификата - 1 год для большинства изделий и 90 дней для подгузников и абсорбирующего белья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ СЕРТИФИКАТУ

В Соцфонде сообщили, что с помощью электронного сертификата можно купить:

- протезно-ортопедические изделия;

- трости, костыли, опоры, поручни;

- кресла-коляски, стулья с санитарным оснащением;

- ортопедическую обувь;

- противопролежневые матрасы и подушки;

- абсорбирующее белье, подгузники;

- сигнализаторы звука;

- слуховые аппараты;

- устройства для чтения;

- программное обеспечение экранного доступа;

- телевизоры с телетекстом;

- телефонные устройства с текстовым выходом и другие средства.

Полный каталог технических средств реабилитации можно найти на сайте Соцфонда.

Покупку можно совершить в торговых точках, которые опубликованы в электронном каталоге ТСР, а также на маркетплейсах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

