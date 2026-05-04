В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о том, какие технические средства реабилитации в ДНР можно приобрести по электронному сертификату в 2026 году.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ
В Соцфонде отметили, что для граждан льготных категорий в ДНР (людей с инвалидностью, ветеранов и других) существует удобный способ получить технические средства реабилитации (ТСР) - через электронный сертификат.
Это не бумажный документ, а электронная запись в реестре. Она привязана к вашей карте любого банка с платежной системой МИР. Деньги на покупку не выдаются наличными, но резервируются в системе для оплаты конкретного товара.
Подать заявление на электронный сертификат можно на портале «Госуслуги», в клиентской службе ОСФР по ДНР или в офисе МФЦ.
Воспользоваться сертификатом можно сразу после его активации.
Срок действия электронного сертификата - 1 год для большинства изделий и 90 дней для подгузников и абсорбирующего белья.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ СЕРТИФИКАТУ
В Соцфонде сообщили, что с помощью электронного сертификата можно купить:
- протезно-ортопедические изделия;
- трости, костыли, опоры, поручни;
- кресла-коляски, стулья с санитарным оснащением;
- ортопедическую обувь;
- противопролежневые матрасы и подушки;
- абсорбирующее белье, подгузники;
- сигнализаторы звука;
- слуховые аппараты;
- устройства для чтения;
- программное обеспечение экранного доступа;
- телевизоры с телетекстом;
- телефонные устройства с текстовым выходом и другие средства.
Полный каталог технических средств реабилитации можно найти на сайте Соцфонда.
Покупку можно совершить в торговых точках, которые опубликованы в электронном каталоге ТСР, а также на маркетплейсах.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.
