В ДНР утвердили план подготовки к осенне-зимнему периоду. Фото (архив): ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике стартовала кампания по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Профильные ведомства и предприятия под эгидой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР перешли к реализации утвержденных планов по модернизации и профилактике сетей. Главная цель - обеспечить бесперебойную подачу тепла и воды в дома жителей, минимизировав риски аварий в зимний период.

Как сообщили «КП Донецк» в Минстрое ДНР, ключевой объем работ по водоснабжению и водоотведению возложен на предприятие «Вода Донбасса». Специалистам предстоит провести планово-предупредительное обслуживание 13,4 тысячи километров водопроводных магистралей, при этом 81 километр наиболее изношенных труб будет полностью заменен. Подготовка также коснется 4,9 тысячи километров канализационных сетей, 356 водопроводных и 166 канализационных насосных станций, а также 13 водопроводных и 46 канализационных очистных сооружений.

Также идет подготовка теплового хозяйства силами «Донбасстеплоэнерго». К эксплуатации в зимних условиях готовят 1016 котельных. В планах значится ремонт 2944 котлах и замена 87 изношенных котлов и 125 насосов. Особое внимание уделяется состоянию теплотрасс: профилактика охватит 1,9 тысячи километров сетей, а почти 29 километров старых трубопроводов заменят на новые.

Важным этапом подготовки станет приведение в порядок многоквартирных домов. Единый региональный фонд по управлению МКД планирует отремонтировать кровли в 2237 зданиях и обновить внутренние инженерные системы в 1100 домах: от труб центрального отопления до канализации. Помимо капитальных работ, в подъездах восстановят остекление, заменят входные двери и проведут обязательные гидравлические испытания систем отопления, чтобы убедиться в их надежности до наступления холодов.

- Такая заблаговременная и комплексная подготовка позволяет минимизировать риски аварийных ситуаций зимой и гарантирует гражданам комфортное проживание, - сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ ДНР Владимир Дубовка.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летучая мышь», «Ромео и Джульетта» и «Царство фонтанов»: Афиша мероприятий в Донецке с 25 по 31 мая 2026 года

Публикуем афишу спектаклей и концертов в Донецке с 25 по 31 мая 2026 года (подробнее)