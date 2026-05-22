Оперетта в трех действиях «Летучая мышь». Фото: «Донбасс Опера»

С 25 по 31 мая 2026 года культурная жизнь в Донецке будет насыщенной. Жителей и гостей города ждет калейдоскоп мероприятий, подготовленных городскими учреждениями культуры. Захватывающие театральные постановки, грандиозные музыкальные концерты, познавательные музейные экспозиции и яркое цирковое шоу - каждый сможет найти себе развлечение по душе. А наша афиша станет незаменимым помощником в планировании досуга.

«ДОНБАСС ОПЕРА»

Оперетта в трех действиях «Летучая мышь». Главная сцена. 31 мая в 15:00.

Оперетта в трех действиях «Летучая мышь». Фото: «Донбасс Опера»

Жена Генриха Айзенштайна – Розалинда любит своего мужа и мечтает о тихом семейном счастье. А Генрих не прочь развлечься с другими женщинами. Бал – идеальное место для того, чтобы завязать любовную интрижку. Скрывая лица под масками, можно выдавать себя за кого угодно…Оперетта насыщена искрометным юмором и комедийными ситуациями.

ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

28 мая в 16:00 (Аметистовый зал) – «Касаясь воздуха», 12+

29 мая в 16:00 (Аметистовый зал) – «Есть только миг», 12+

30 мая в 12:00 (Аметистовый зал) – «Хиты Франции», 12+

30 мая в 16:00 (Аметистовый зал) – лучшие композиции из репертуара «Tower of Power», 12+

31 мая в 13:00 и 15:00 (Аметистовый зал) – «От винта», 6+

ДОНЕЦКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР

29 мая в 17:00 – «Волшебных струн чарующие звуки»,12+

«Волшебных струн чарующие звуки». Фото: Донецкий республиканский академический молодежный театр

На малой сцене в формате театр-кафе представляем концертную программу «Волшебных струн чарующие звуки». В исполнении актеров театра и оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств ДНР Сурена Арутюнянца прозвучат популярные классические и современные произведения.

30 мая в 11:00 – Проект «ТЕАТР и К» спектакль «Приключения с огнем», 3+

Вместе с главной героиней спектакля «Приключения с огнем» Машей юные зрители еще раз убедятся в том, что может случится беда, если играть со спичками или оставлять без присмотра включенные электроприборы. Вместе с главными героями зрители повторят правила пожарной безопасности. Ведь если их знать и помнить с самих ранних лет, неукоснительно следуя им, то можно предотвратить беду и спасти бесценные человеческие жизни. Эта забавная и поучительная сказка-клоунада придется по душе не только детям, но и их родителям.

30 мая в 15:00 – Спектакль «Ромео и Джульетта» (Современная трагедия), 16+

Спектакль «Ромео и Джульетта» (Современная трагедия). Фото: Донецкий республиканский академический молодежный театр

«Ромео и Джульетта. Война без конца». Что, если вражда - это единственный закон мира?

Верона здесь - не город, а застывший ад. Война Монтекки и Капулетти длится веками, улицы пропитаны ядом ненависти, а каждый житель - либо солдат, либо жертва. Мир забыл, за что сражается, но не может остановиться.

Режиссер не переносит пьесу в современность и не повторяет хрестоматийные образы. Вместо этого он создаёт альтернативную вселенную, где война - не фон, а главный герой. Декорации - обугленные руины, костюмы - смесь рваных мундиров и траурных покрывал, свет - тусклый, как последний вздох. Даже воздух здесь кажется тяжёлым от пепла.

Ромео и Джульетта в этом мире - не ошибка судьбы, а ее последняя попытка что-то изменить. Их любовь не просто запретна - она кощунственна, потому что бросает вызов единственному порядку, который знает Верона. Но можно ли убить войну, если она - единственное, что осталось?

Спектакль не меняет текст Шекспира, но переворачивает его смысл. Это не история о гибели любви, а испытание самой идеи мира. Что сильнее — привычка ненавидеть или отчаянная попытка любить? Финал известен. А вот ответ на вопрос - нет.

31 мая в 11:00 – Спектакль «Как Незнайка хотел стать...», 6+

По мотивам сказки Н. Носова. Представь: ты попадаешь в удивительный мир, где живёт Незнайка. Он, как и ты, мечтает найти своё дело - то, что получается лучше всего и приносит радость. В спектакле много смешных моментов и забавных ситуаций. Незнайка пробует себя в разных ролях: то он художник, то музыкант, то изобретатель. Иногда у него что то не выходит - и это нормально! Ведь чтобы найти своё призвание, нужно попробовать многое.

31 мая в 16:00 – Спектакль «Курица», 16+

Провинциальная комедия по пьесе известного драматурга Николая Коляды «Курица» - это смешная и непредсказуемая история, которая началась с того, что молодая актриса Нонна по прозвищу «Курица» умудрилась одновременно ответить на ухаживания главного режиссера и главного администратора театра. Из нехитрой, поначалу, истории, эта комедия положений постепенно заставляет героев переосмыслить прожитое и задуматься о своём месте в жизни и все это по-хорошему театрально, с юмором.

ДОНЕЦКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

25 мая в 16:00 - Концерт «Государственный Оркестр Народных Инструментов ИМ. О. Хунцария» Республика Абхазия, 12+

Государственный оркестр народных инструментов имени Отара Хунцария был создан в 2016 году. За десять лет плодотворной и творческой работы, оркестр зарекомендовал себя с очень хорошей стороны, чему свидетельствует зрительская любовь как в родной Абхазии, так и за ее пределами! Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Арухаа Денис Васильевич. Программа оркестра многогранна, от аутентичных мелодий до современных композиций. Одна из основных программ оркестра, это народные мелодии в современной обработке, которую мы сейчас и повезем в ДНР.

29 мая в 11:00 и 16:00 – «Приключения автомобильчика», 0+

Герои этой городской сказки - Жужик, Дядюшка Фонарь, Эвакуатор и Тетушка Тумба в увлекательной форме знакомят зрителей с правилами дорожного движения, а также показывают, как можно избежать опасностей, подстерегающих нас на дороге.

30 мая в 11:00 и 13:00 – «Гуси-лебеди», 0+

«Гуси-лебеди». Фото: Донецкий театр кукол

Уезжая на ярмарку, родители оставляют Иванушку под присмотром старшей сестры. Ослушавшись отца с матерью, Ульянушка уходит к подружкам, а маленького братца в это время похищают гуси-лебеди. Теперь чтоб вернуть брата девочке необходимо отправиться в непростое путешествие и обхитрить саму Бабу Ягу.

31 мая в 11:00 и 13:00 – «Кот в сапогах», 6+

Безмерно хитрый и смелый Кот в сапогах - верный друг и помощник своего хозяина Жака. Проявляя чудеса сообразительности, Кот помогает бедному Жаку пройти череду преград чтоб тот в финале предстал перед нами не только знатным и богатым синьором, но и мужем до головокружения влюбленной в него принцессы. Спектакль полон интерактивов, которые делают зрителей непосредственным участником весёлых приключений Кота в сапогах и его хозяина Жака.

ЦЕНТР СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

С 28 по 30 мая с 10:00 до 18:00 – Ради жизни на земле (музей героев подполья Донецка), 6+

В составе экспозиции находится 450 музейных предметов — как подлинных, так и в мультимедийном формате. Уникальные экспонаты, а также кадры документальной кинохроники в сочетании с интерактивными программами, отражающие трагедию временной оккупации Донбасса нацистами, свидетельствуют о героических усилиях советского народа по освобождению родной земли.

ДОНЕЦКИЙ ЦИРК «КОСМОС»

Цирк на воде – «Царство фонтанов». Фото: Донецкий цирк «Космос»

30 мая в 11:00 и 14:30, 31 мая в 12:00 - Цирк на воде – «Царство фонтанов»

Донецкий цирк «Космос», при поддержке Росгосцирка, представляет новую программу. Возрастные рекомендации:0+. Продолжительность представления: 2 часа 30 минут (1 антракт).

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Донбасс Опера» выступила в Сочи со спектаклем «Собор Парижской Богоматери»

Балет «Донбасс Оперы» покорил сочинского зрителя постановкой по Виктору Гюго (подробнее)