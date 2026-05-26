Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 26 мая, десятки школ и лицеев Мариуполя провели Праздник последнего звонка. Для южного города ДНР это уже четвертый последний звонок после возвращения в состав России.
В Мариупольском морском лицее царит атмосфера, необычная для большинства учебных заведений города, - ведь здесь выпускаются будущие специалисты морских профессий: матросы, судоводители, капитаны. Даже звонок здесь особенный - морской колокол, который на профессиональном языке мореплавателей называется рында.
К выпускникам с напутственным словом обратились глава Мариуполя Антон Кольцов и директор лицея Вячеслав Мирошниченко.
- Звон последней склянки в моем лицее - это начало нового пути. Когда начнется мой непосредственно морской путь, я буду вспоминать именно этот момент - звон морского колокола 25 мая 2026 года. Здесь завершился мой первый этап получения знаний. Дальше хочу поступить в Азовский морской институт и стать судоводителем, - уверенно рассказывает выпускник морского лицея Мариуполя Максим.
Мариупольский морской лицей выпускает своих учеников во второй раз после освобождения города. Сегодня отсюда выпускаются 40 одиннадцатиклассников и 48 девятиклассников. Всего в учебном году 2025/2026 в Мариуполе последний звонок прозвучит для 958 одиннадцатиклассников и 1 900 девятиклассников.
