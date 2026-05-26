В Донецке первоклассник на плече военного дал последний звонок выпускникам

26 мая в Донецке прошел праздник Последнего звонка. Фото: «Движение Первых» ДНР

26 мая в Донецке прошел праздник Последнего звонка, который в этом году приобрел особое значение, совпав с годовщиной начала ожесточенных боев за город и Донецкий аэропорт. В гимназии №19 Киевского района последний звонок для выпускников дал первоклассник, сидя на плечах военнослужащего, который участвовал в освобождении воздушной гавани.

Директор гимназии Ирина Кураковская подвела итоги учебного года, отметив успехи учеников и вручив награды лучшим из них.

- Ничего не бойтесь, только вперед - гимназия всегда будет гордиться своими выпускниками, - подчеркнула она.

Александра Кульгина, председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» ДНР, отметила символичность даты.

- Сегодня все последние звонки совпали с очень важной, трагической, значимой датой для Донбасса - это начало боев за Донецкий аэропорт. И как раз-таки эта школа, эта гимназия находится недалеко от аэропорта, и важно отметить, что несмотря на все ужасы, на военную обстановку, которая у нас до сих пор продолжается - школы работают, дети учатся, учителя продолжают свою деятельность. И это гордость для нас, для нашего Донбасса. Это показывает и доказывает, что наши люди стойкие, достойны уважения и мы ими гордимся, - сказала она.

В рамках торжественной части на улице каждый из 11-классников получил возможность дать символический последний звонок. Финальную эстафету принял боец интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Сокол», подняв на плечи первоклассника.

- Эмоции непередаваемые, что аж до слез. 30 лет назад я также выпускался со школы. Вспоминаешь и думаешь: «Какие прекрасные годы были!». Сейчас у ребят наступает взрослая жизнь. Путь, конечно, будет нелегкий, каждому желаем удачи, - поделился своими впечатлениями военнослужащий.

Первоклассники передали выпускникам символические пожелания в виде бумажных самолетиков, а те, в свою очередь, заложили капсулу времени, сложив туда личные письма в будущее, также оформленные как бумажные самолетики. Капсулу вскроют через несколько лет, чтобы вспомнить школьные года.

