Посоревнуются в решении проблем электроэнергетики: Студенты из ДНР примут участие в Международном инженерном чемпионате в Москве

Финал 14-го сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN в Москве

ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Донецкую Народную Республику в финале 14-го сезона Международного инженерного чемпионата CASE-IN, проходящего при поддержке Президентской платформы «Россия – страна возможностей», представит команда Донецкого национального технического университета, которая презентует свое решение одной из актуальных проблем в сфере электроэнергетики и обоснует его. Об этом «КП Донецк» сообщили организаторы.

Всего в финале CASE-IN, который пройдет с 20 по 22 мая в Москве, примут участие 760 будущих и действующих специалистов ведущих отраслей промышленности из России и 13 зарубежных стран. Участники представят экспертам прорывные решения с применением технологий будущего и с коллегами обменяются лучшими практиками.

НА БЛАГО РОССИИ

Чемпионат реализуется в рамках инициативы «Наука побеждать» и плана Десятилетия науки и технологий в России. За 14 лет CASE-IN прошел путь от локального вузовского первенства до крупнейшего международного соревнования по решению инженерных кейсов.

– «CASE-IN решает реальные производственные задачи ведущих компаний и объединяет масштабное сообщество молодых профессионалов. В 2026 году в чемпионате приняли участие более 6000 человек из России, а также молодежь из 13 стран СНГ и БРИКС. Ребята получили профессиональные компетенции, практический опыт и навыки аналитического мышления. Также они освоили организационный подход, при котором сотрудники из разных сфер совместно работают над проектами или процессами для достижения общей цели. Уверен, вскоре мы увидим в них лидеров ключевых направлений, готовых решать стратегически важные задачи на благо России, – прокомментировал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

ЯДРО ЧЕМПИОНАТА – СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА

Финал CASE-IN продлится три дня. Во время соревнований участники представят решения по направлениям «Архитектура, проектирование, строительство и ЖКХ», «Нефтехимия», «Биотехнологии», «Теплоэнергетика», «Проектный инжиниринг», «Электроэнергетика», «Горное дело», «Геологоразведка», «Металлургия», «Цифровая автоматизация», «Нефтегазовое дело», а также «Горные машины и оборудование».

Прорывные решения по главной теме «Технологии будущего» на площадке Университета науки и технологий МИСИС представят 208 команд.

– Очные отборочные этапы прошли на базе 56 вузов-партнеров, также мы провели одиннадцать открытых этапов, в которых могли принять участие студенты всех университетов без ограничения. В результате на финал в Москву приедут студенты из 70 университетов, представляющие Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан и Беларусь. Это 162 команды, которые разыграют награды чемпионата в 13 направлениях, соответствующих ведущим отраслям российской экономики, – рассказал основатель CASE-IN Артем Королев.

ЛЬГОТНЫЕ УСЛОВИЯ

Помимо студентов, на площадке финала встретятся молодые специалисты из компаний России, стран СНГ и БРИКС. Всего в международных направлениях CASE-IN выступят 23 команды из Азербайджана, Армении, Беларуси, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Эфиопии и ЮАР.

Победители и призеры студенческих направлений получат льготные условия при поступлении в магистратуру и аспирантуру 36 вузов-партнеров, а также возможность пройти оплачиваемые стажировки в профильных компаниях с перспективой дальнейшего трудоустройства. Лучшие молодые специалисты смогут рассчитывать на карьерное развитие и реализацию собственных проектов на производстве. Кроме того, отличившиеся ребята примут участие в отраслевых молодежных образовательных форумах.

Организаторами чемпионата CASE-IN выступают Фонд «Надежная смена», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела» и «АстраЛогика». Организаторами Лиг молодых специалистов стран СНГ и БРИКС являются Фонд «Надежная смена» и Международный союз приборостроителей и специалистов по информационным и телекоммуникационным технологиям. Соревнования проходят при поддержке Россотрудничества и Российского энергетического агентства Минэнерго России. Лига молодых специалистов СНГ также реализуется при поддержке Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ.

