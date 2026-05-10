«Проехали через полстраны»: Учитель биологии из Донецка Анна Жижко провела для школьников научные каникулы на Южном Урале

Донецкий учитель биологии Анна Жижко с наставницей Наталией Бабий из Свердловской области

Донецкую Народную Республику на программе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляли восемь участников, среди них – учитель биологии лицея № 12 Донецка, руководитель проектной мастерской «ПроСвет» Анна Жижко. Вместе с наставником – финалистом пятого сезона конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе Наталией Бабий из Свердловской области – она разработала и реализовала масштабный проект научных каникул для донецких школьников на Южном Урале. Об этом «КП Донецк» сообщили организаторы.

ПЯТЬЮ ПОЕЗДАМИ И АВТОБУСАМИ

Наталия помогла Анне выстроить новые программы обучения и поддержала ее обращение на прямую линию Губернатора Челябинской области Алексея Текслера с просьбой об организации научных каникул для учащихся «ПроСвета».

Во время весенних каникул Анна с детьми проехали через полстраны – пятью поездами и автобусами из Донецка. К проекту присоединились десятки людей: сотрудники министерства образования и науки Челябинской области, руководство вузов и образовательных центров, школьный «ТеатрПРОFF «39 параллель» из Уфы. Участники проекта «Наставничество. Мосты дружбы» стали консультантами презентаций ребят по городам маршрута – Сызрани, Волгограду, Уфе, Саратову, Миассу. Финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились консультантами по проектам в Челябинске, Самаре и Магнитогорске.

Школьники встретились с министром образования Челябинской области Виталием Литке, работали в лабораториях Курчатов Центра, посетили Магнитогорский металлургический комбинат, встретились с ректором МГТУ имени Носова Дмитрием Терентьевым и выступили с предзащитой своих проектов.

НАСТАВНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наталия Бабий обратилась к полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Артему Жоге с благодарностью всем, кто помог организовать научные каникулы, и с просьбой поддержать дальнейшее сотрудничество донецкой проектной мастерской «ПроСвет» с челябинским Курчатов Центром. Сейчас этот вопрос прорабатывает Министерство образования и науки Челябинской области.

В дальнейшем Анна Жижко планирует организовывать научные каникулы регулярно, а профиль мастерской «ПроСвет» расширить до педагогической и технической направленности.

– В нашем проекте нет слова «Я». Есть «мы»: педагог, наставник и дети. Мое развитие проходит через их совершенствование. В проекте «Наставничество. Мосты дружбы» мое сердце научилось для них покорять любые вершины. Благодарю Мастерскую управления «Сенеж» и всю команду Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за такой уникальный формат. Именно наставническая поддержка помогла все это реализовать, – сказала Анна Жижко.

СЕКРЕТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

180 участников из более чем 60 регионов России завершили обучение на программе «Наставничество. Мосты дружбы» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». За полгода они запустили 79 социально значимых проектов в сферах образования, инклюзии, поддержки участников СВО и развития регионов.

«Наставничество. Мосты дружбы» реализуется совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» и объединяет лидеров из разных регионов через передачу знаний и опыта от наставника наставляемому. На протяжении полугода участники изучали философию современного наставничества, осваивали техники постановки целей, партнерского диалога, критического и креативного мышления. Обучение включало очный модуль в «Сенеже», онлайн-форматы и регулярные встречи наставнических пар. Впервые применена трехуровневая система взаимодействия: лидеры-наставники из клуба «Эльбрус» курировали по пять-девять пар, обеспечивая системность процесса и стратегическое развитие участников.

180 участников из более чем 60 регионов России завершили обучение на программе «Наставничество. Мосты дружбы». Фото: «Сенеж»

– К примеру, благодаря поддержке наставника из Свердловской области донецкие школьники смогли начать исследовательскую работу в лабораториях «Курчатов Центра» на Южном Урале. Благодаря таким «мостам дружбы» лидеры смогли раскрыться и масштабировать свои проекты в другие регионы, – рассказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Выпускники программы смогут самостоятельно развивать культуру наставничества в своих организациях и регионах, что поможет решать кадровые задачи страны и укреплять наставническое движение.

