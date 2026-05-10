Общество10 мая 2026 16:00

«Проехали через полстраны»: Учитель биологии из Донецка Анна Жижко провела для школьников научные каникулы на Южном Урале

Участница программы «Сенежа» «Наставничество. Мосты дружбы» из Донецка Анна Жижко планирует организовывать научные каникулы для школьников регулярно
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Донецкий учитель биологии Анна Жижко с наставницей Наталией Бабий из Свердловской области

Донецкую Народную Республику на программе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представляли восемь участников, среди них – учитель биологии лицея № 12 Донецка, руководитель проектной мастерской «ПроСвет» Анна Жижко. Вместе с наставником – финалистом пятого сезона конкурса «Лидеры России» в Уральском федеральном округе Наталией Бабий из Свердловской области – она разработала и реализовала масштабный проект научных каникул для донецких школьников на Южном Урале. Об этом «КП Донецк» сообщили организаторы.

ПЯТЬЮ ПОЕЗДАМИ И АВТОБУСАМИ

Наталия помогла Анне выстроить новые программы обучения и поддержала ее обращение на прямую линию Губернатора Челябинской области Алексея Текслера с просьбой об организации научных каникул для учащихся «ПроСвета».

180 участников из более чем 60 регионов России завершили обучение на программе «Наставничество. Мосты дружбы». Фото: «Сенеж»

Во время весенних каникул Анна с детьми проехали через полстраны – пятью поездами и автобусами из Донецка. К проекту присоединились десятки людей: сотрудники министерства образования и науки Челябинской области, руководство вузов и образовательных центров, школьный «ТеатрПРОFF «39 параллель» из Уфы. Участники проекта «Наставничество. Мосты дружбы» стали консультантами презентаций ребят по городам маршрута – Сызрани, Волгограду, Уфе, Саратову, Миассу. Финалисты конкурса «Лидеры России» присоединились консультантами по проектам в Челябинске, Самаре и Магнитогорске.

Школьники встретились с министром образования Челябинской области Виталием Литке, работали в лабораториях Курчатов Центра, посетили Магнитогорский металлургический комбинат, встретились с ректором МГТУ имени Носова Дмитрием Терентьевым и выступили с предзащитой своих проектов.

НАСТАВНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Наталия Бабий обратилась к полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Артему Жоге с благодарностью всем, кто помог организовать научные каникулы, и с просьбой поддержать дальнейшее сотрудничество донецкой проектной мастерской «ПроСвет» с челябинским Курчатов Центром. Сейчас этот вопрос прорабатывает Министерство образования и науки Челябинской области.

В дальнейшем Анна Жижко планирует организовывать научные каникулы регулярно, а профиль мастерской «ПроСвет» расширить до педагогической и технической направленности.

– В нашем проекте нет слова «Я». Есть «мы»: педагог, наставник и дети. Мое развитие проходит через их совершенствование. В проекте «Наставничество. Мосты дружбы» мое сердце научилось для них покорять любые вершины. Благодарю Мастерскую управления «Сенеж» и всю команду Президентской платформы «Россия – страна возможностей» за такой уникальный формат. Именно наставническая поддержка помогла все это реализовать, – сказала Анна Жижко.

СЕКРЕТЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

180 участников из более чем 60 регионов России завершили обучение на программе «Наставничество. Мосты дружбы» в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». За полгода они запустили 79 социально значимых проектов в сферах образования, инклюзии, поддержки участников СВО и развития регионов.

«Наставничество. Мосты дружбы» реализуется совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» и объединяет лидеров из разных регионов через передачу знаний и опыта от наставника наставляемому. На протяжении полугода участники изучали философию современного наставничества, осваивали техники постановки целей, партнерского диалога, критического и креативного мышления. Обучение включало очный модуль в «Сенеже», онлайн-форматы и регулярные встречи наставнических пар. Впервые применена трехуровневая система взаимодействия: лидеры-наставники из клуба «Эльбрус» курировали по пять-девять пар, обеспечивая системность процесса и стратегическое развитие участников.

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

– К примеру, благодаря поддержке наставника из Свердловской области донецкие школьники смогли начать исследовательскую работу в лабораториях «Курчатов Центра» на Южном Урале. Благодаря таким «мостам дружбы» лидеры смогли раскрыться и масштабировать свои проекты в другие регионы, – рассказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.

Выпускники программы смогут самостоятельно развивать культуру наставничества в своих организациях и регионах, что поможет решать кадровые задачи страны и укреплять наставническое движение.

