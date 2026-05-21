В ДНР планируют создать пять индустриальных парков до 2030 года

В Донецкой Народной Республике до 2030 года планируется запустить не менее пяти индустриальных парков. О масштабных планах по развитию промышленного потенциала региона сообщил ТАСС министр промышленности и торговли ДНР Гурген Малхасян. Создание сети таких площадок ведется во исполнение поручения Президента РФ и охватит крупнейшие города Республики, включая Донецк, Мариуполь и Амвросиевку.

Министр подчеркнул, что по каждому из перспективных проектов уже разработаны соответствующие дорожные карты. Правительство Республики обеспечивает полное сопровождение потенциальных инвесторов. При выборе локаций специалисты уделяют особое внимание юридическому статусу земельных участков и наличию необходимых инженерных коммуникаций. Важной задачей является консолидация земельного фонда для формирования единых производственных зон, привлекательных для бизнеса.

Наиболее высокая степень готовности на данный момент зафиксирована у индустриального парка «Куйбышевский». Его планируют развернуть на базе территории бывшего предприятия «Донецккокс» в столице Республики. Проект общей площадью около 15 гектаров будет ориентирован преимущественно на производство строительных материалов, что критически важно для масштабного восстановления региона. Ожидается, что на этой площадке смогут разместиться не менее 30 предприятий-резидентов.

Инвестиционный потенциал только одного «Куйбышевского» оценивается почти в семь миллиардов рублей. Проект рассчитан на долгосрочную перспективу - срок его реализации составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что Донецкая Народная Республика намерена активно развивать новую для региона отрасль - автомобилестроение. Для ее развития планируют привлекать дополнительных инвесторов для создания высокотехнологичных производств.

