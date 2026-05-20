«Навигатор ДНР»: Чем будет полезно новое мини-приложение в мессенджере «МАКС» для жителей Республики

Для жителей Республики запустили в мессенджере «МАКС» новое мини-приложение «Навигатор ДНР» (архивное фото) Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в мессенджере «МАКС» запустили новое мини-приложение «Навигатор ДНР». Оно позволит попасть практически на любой региональный канал. Отсюда можно перейти на официальные ресурсы министерств, администраций муниципалитетов, силовых структур и образовательных учреждений ДНР.

– Ничего не стоит на месте, развивается и наш национальный мессенджер «МАКС». В нем растет число каналов, появляются новые сервисы, которые позволяют ориентироваться в этих каналах, в том числе, – рассказывает Пушилин. – Мы для себя поставили цель – собрать в одном приложении для удобства все сервисы, которые будут полезны жителям нашей Республики.

Руководитель Республики добавил, что в новом мини-приложении можно будет найти новостные каналы и топовые новости региона.

– Конечно же, можно будет воспользоваться сервисами заказа льготных лекарств, записаться на прием к врачу, в МФЦ, передать показания счетчиков и еще ряд других сервисов, которых будет появляться еще больше, – рассказал Глава ДНР.

Кроме того, авторы мини-приложения «Навигатор ДНР» позаботились о тех, кто хочет проголосовать за территорию благоустройства, однако не знает, как и где это сделать. Теперь это тоже стало частью одного приложения.

– Также можно будет найти нужный маршрут общественного транспорта. Пока что выложены только схемы Донецка, но на очереди у нас Макеевка, потом добавятся и другие города, – говорит Пушилин.

По словам Главы ДНР, в приложении легко ориентироваться, но на всякий случай разработчики добавили цифрового голосового помощника.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Узнать индекс и отследить посылку стало проще: В ДНР заработал чат-бот «Почты Донбасса»

В ДНР появился новый чат-бот для поиска почтовых отделений и отслеживания посылок (подробнее)