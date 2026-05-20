Расчистка рек Грузская и Кальчик из ДНР включена в федеральную программу. Фото (архив): Минприроды ДНР

Заместитель Председателя Правительства - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности ДНР Артем Крамаренко в формате видеоконференцсвязи представил доклад в Совете Федерации. Выступление в рамках парламентских слушаний было посвящено реализации национального проекта «Экологическое благополучие» на территории Республики. Регион активно интегрируется в федеральную повестку, участвуя в ключевых проектах по восстановлению природных ресурсов и защите окружающей среды.

Одним из приоритетных направлений работы стал проект «Сохранение лесов». Министерство природных ресурсов и экологии ДНР ведет планомерное восстановление лесных массивов. На текущий момент работы проведены уже на площади почти 400 гектаров. Параллельно укрепляется материально-техническая база ведомства - закупается современная лесохозяйственная и лесопожарная техника, что существенно повышает оперативность работы и уровень защиты лесов от пожаров.

Масштабные преобразования затронули и водные ресурсы Республики в рамках федерального проекта «Вода России». Артем Крамаренко сообщил, что ДНР успешно вошла в программу по расчистке русел рек. Планы на ближайшие годы уже утверждены: в период с 2025 по 2027 год специалисты приведут в порядок более 18 километров русла реки Грузская, а с 2028 по 2030 год начнутся работы на 10-километровом участке реки Кальчик.

Эти инициативы продолжают уже проделанную работу по экологической реабилитации водных артерий региона. Ранее в Республике была проведена очистка десяти километров русла Кальмиуса, а также более 23 километров русел рек Крынка, Калец, Ольховая и Булавин.

- Работа в данном направлении будет продолжена. Для нас важно не только восстановление экономики и инфраструктуры, но и формирование современной экологически безопасной среды для жителей Донецкой Народной Республики, - сказал Крамаренко.

