После открытия счета в другом банке, нужно взять справку с реквизитами и вместе с нею подать заявление в клиентской службе Соцфонда. Фото: Архив ОСФР по ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, в каких банках можно получать пенсии и пособия в ДНР.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: В КАКИХ БАНКАХ МОЖНО ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ

Жители ДНР могут самостоятельно выбрать банк, через который получать пенсию, пособия и другие социальные выплаты. Но при условии, что у этого банка есть соответствующий договор с региональным отделением СФР.

В Соцфонде сообщили, что ОСФР по ДНР заключило договоры с семью банками: АО «ГЕНБАНК», ПAO «Банк ПСБ», ПАО Сбербанк, Т-Банк, ООО КБ «РостФинанс», ПАО Банк ВТБ, ООО ЦМРБанк.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК СМЕНИТЬ БАНК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ

Жители региона могут сменить банк, через который продолжить получение пенсий и социальных пособий. Для этого в банке после открытия счета следует взять справку с реквизитами и вместе с нею подать заявление в клиентской службе ОСФР по ДНР или в отделении МФЦ.

Для удобства заявление можно подать в режиме онлайн на портале «Госуслуги»:

- для получения пенсии — в разделе «Пенсии. Пособия» — «Доставка пенсии и социальных выплат СФР»;

- для получения ежемесячной выплаты из материнского капитала — в разделе «Услуги» — «Ведомства» — «СФР» — «Изменение счета в банке для получения выплат в связи с рождением ребенка»;

- для получения единого пособия на детей — в разделе «Семья» — «Выплаты на детей».

Воспользоваться «Госуслугами» можно самостоятельно или же в этом могут помочь сотрудники банка, куда вы переводите свою пенсию или пособие.

Важно знать, что в случае переезда гражданина в ДНР из другого региона, где он ранее получал выплаты от Соцфонда, совсем не обязательно менять реквизиты банковского счета по новому месту жительства, если аналогичный банк работает на территории республики.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

