Если вы сменили фамилию, убедитесь, что данные в банке совпадают с данными в системе СФР. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как через портал «Госуслуги» правильно указать реквизиты счета для получения пенсий и пособий в ДНР в 2026 году.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАКИЕ ДАННЫЕ О СЧЕТЕ НУЖНО ПРОВЕРИТЬ

В Соцфонде сообщили, что многие меры социальной поддержки назначаются проактивно. Таким образом, право на пособия или пенсии часто возникает автоматически - при наступлении определенного жизненного события и без подачи заявления. Поэтому, чтобы выплата поступила без вашего участия, системе СФР нужно «видеть» актуальные банковские реквизиты. Даже если выплата одобрена, банк может вернуть ее Соцфонду, когда в данных допущена ошибка.

Чтобы деньги поступили на ваш счет вовремя нужно проверить:

- точность номера счета. Ошибка даже в одной цифре делает зачисление технически невозможным;

- принадлежность счета. По закону счет должен принадлежать заявителю. Нельзя указывать реквизиты супруга, родственников или друзей;

- актуальность данных. Если вы сменили фамилию, убедитесь, что данные в банке совпадают с данными в системе СФР;

- тип счета. Социальные выплаты зачисляются только на банковские счета, к которым выпущены карты платежной системы МИР, или на счета, к которым не привязано ни одной карты.

Также важно знать, что единовременные и периодические выплаты не могут быть зачислены на кредитную карту.

Кроме того, для большинства категорий граждан не подходит номинальный счет. Такой вид счета открывается для социальных выплат, предназначенных на содержание подопечного лица. Например, для получения опекуном или родителем социальной пенсии по инвалидности или пенсии по потере кормильца, назначенной его несовершеннолетнему ребенку или недееспособному взрослому. Деньги на номинальном счете могут тратиться только целевым образом на содержание, лечение, образование ребенка.

А вот для получения единого пособия и других детских выплат, которые назначаются родителю, номинальный счет не используется.

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК НА ПОРТАЛЕ «ГОСУСЛУГИ» ВНЕСТИ РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА

Переданные через «Госуслуги» реквизиты счета проходят автоматическую проверку. Благодаря этому не нужно подавать заявление о способе доставки выплат.

Рассказываем, как на портале «Госуслуги» привязать счет для зачисления пенсий и пособий:

Шаг 1. Зайдите в личный кабинет на «Госуслугах» и нажмите на имя в верхнем левом углу.

Шаг 2. Выберите «Профиль».

Шаг 3. Выберите раздел «Банковские карты и счета».

Шаг 4. В разделе «Для зачисления соцвыплат» нажмите «Добавить счет».

Шаг 5. В предложенном списке выберите свой банк. Если нужного нет, то нажмите кнопку «Добавить счет вручную».

Шаг 6. Введите банковский идентификационный код (БИК) или название банка, номер банковского счета. Нажмите «Сохранить».

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

