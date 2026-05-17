Выставка стройматериалов конца 19-начала 20 веков Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 мая Мариуполь присоединился к Всероссийской акции «Ночь в музее». В этот день для жителей города были проведены две пешеходные экскурсии «Георгиевская - улица музейная», в ходе которых научные сотрудники музея рассказали посетителям об истории улицы и зданий, на ней расположенных. Гости также посетили мемориальный дом-музей А. А. Жданова, художественный музей им. А. И. Куинджи и краеведческий музей.

В краеведческом музее к этой дате открыты две выставки: «Возрождаем музей вместе. Дары мариупольцев» и «Как и из чего строился Мариуполь». На первой выставке представлена часть музейных предметов, которые жители города передали музею для создания новой экспозиции. На второй - строительные материалы конца XIX - начала XX веков, которые использовались при сооружении общественных зданий и жилых домов. Многие из них стоят по сей день, восстановлены после боевых действий весны 2022 года. Особый интерес вызывает коллекция клейменых кирпичей, марсельской черепицы и черепицы-татарки с названиями заводов-изготовителей («Александровскiй заводъ»), а также образцы каминных изразцов.

Праздничную программу в краеведческом музее завершил концерт художественных коллективов Дворца культуры «Чайка».

Следующая пешеходная экскурсия привела мариупольцев из музея к памятнику архитектуры - Водонапорной башне. Жители смогли подняться на самый верх восстановленного объекта и полюбоваться видами города. Посещение этого места органично вписывается в центральную тему «Ночи музеев» - «Родное». «Родное» - это история края, это о том, как судьба малой родины вплетена в летопись многонациональной России.

- 126 лет назад ее построили по проекту архитектора Виктора Нильсена, приехавшего в наш город из Санкт-Петербурга и оставшегося здесь жить. Столько лет и столько событий пережила эта башня, здесь дышится по-другому, и ни о чем, кроме как о исторической принадлежности нашего родного края, думать не хочется.

Международная акция «Ночь музеев» впервые прошла в России в 2002 году в Красноярском музейном центре. Позже, в 2005 году, это ежегодное мероприятие получило федеральный статус и стало проводиться регулярно и централизованно при поддержке Министерства культуры России.

