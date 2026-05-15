Один человек погиб, девять ранены в результате атак БПЛА ВСУ в ДНР

В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины один человек погиб и еще девять мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

В Шахтерске вооруженные формирования Украины массированно атаковали ударными беспилотниками МБУ «Культурно-досуговое объединение». Тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения. Позже он скончался в больнице.

- Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего, - сказал Глава ДНР.

Он добавил, что в результате этого удара ранения средней степени тяжести получили еще четверо мужчин (1962, 1976 и 1987 годов рождения), а также пять женщин (1949, 1956, 1956, 1965 и 1995 годов рождения). В Селидово Красноармейского округа в результате атаки ударного дрона противника пострадал мужчина 1983 года рождения.

- Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - подчеркнул Денис Пушилин.

За день в результате обстрелов ВСУ повреждены шесть жилых домов, четыре объекта гражданской инфраструктуры, один грузовой и два легковых автомобиля в Шахтерском и Мангушском округах.

