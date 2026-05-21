Свободная экономическая зона Донбасса и Новороссии пополнилась новыми участниками

Реестр участников свободной экономической зоны (СЭЗ) Донбасса и Новороссии насчитывает уже 490 компаний. Одними из последних Фонд развития территорий (ФРТ) включил в него застройщиков из Донецкой Народной Республики и Херсонской области, которые строят жилые комплексы общей площадью порядка 29 тысяч квадратных метров.

- В ДНР строительная компания возводит 10-этажные дома в Мариуполе на 182 семьи, - рассказал генеральный директор ФРТ Василий Купызин. - Оценив возможности и преференции свободной экономической зоны, они приняли решение уже в ее рамках продолжить реализацию инвестпроектов. Всего в реестре участников СЭЗ 490 предприятий и представителей бизнеса, из них 59 – из строительного сектора, проекты которых направлены на создание комфортной среды для жизни в воссоединенных регионах.

Завершить строительство жилого комплекса в Мариуполе застройщик планирует до конца 2026 года.

Отметим, что режим свободной экономической зоны в ДНР действует неполных три года. За это время его участниками в нашем регионе стали более 170 компаний, которые реализуют около двухсот инвестиционных проектов. Инвесторам предлагаются беспрецедентные меры поддержки: серьезные налоговые послабления, преференции свободной таможенной зоны, льготный порядок предоставления земельных участков в аренду, упрощенное согласование процедур в градостроительной деятельности, льготное кредитование.

- Объем заявленных инвестиций за весь период реализации инвестпроектов – порядка 168 миллиардов рублей. В планах – задействовать более 55 тысяч работников, в том числе создать почти 10 тысяч новых рабочих мест, - рассказали «Комсомолке» в правительстве региона. - По данным, которыми мы располагаем сейчас, благодаря работе СЭЗ фактически осуществлены инвестиции в объеме более 30 миллиардов рублей и создано без малого 6 тысяч новых рабочих мест.

Стать участником СЭЗ может любой индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, если планирует реализовать на территории нашей Республики инвестиционный проект. Причем он может быть направлен не только на развитие действующих, но и создание новых производств.

КОНКРЕТНО

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В СЭЗ

Потенциальный участник СЭЗ должен быть зарегистрирован на территории Республики или иметь филиал, не быть в процедуре ликвидации или реорганизации, быть включенным в единый реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. К требованиям также относится необходимость осуществить минимальный объем капитальных вложений в первые три года с даты заключения договора об условиях деятельности в СЭЗ:

– в области информационных технологий эта сумма должна составить не менее 1 миллиона рублей;

– для лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, – не менее 3 миллионов рублей;

– для иных юридических лиц – не менее 30 миллионов рублей.

