«Самое правильное кино – честное»: ДНР представила на «Киномаевке» фильмы «Родина/Мать» и «Друзья»

На фестивале 42 региона представили свои кинокартины.

В этом году на его территории впервые состоялся масштабный фестиваль «Киномаевка». На нем 42 региона представили свои кинокартины.

- Когда мы с командой задумывали фестиваль «Киномаевка», мы долго размышляли над его слоганом и над тем, что нас объединяет - таких разных людей из разных регионов и поколений. Можно бесконечно говорить о наших различиях, но точно одно: всех нас объединяет любовь к кино, - отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

В течение нескольких дней на площадке фестиваля прошло 30 мероприятий деловой программы. На них обсуждали развитие отрасли, договаривались о будущих совместных проектах и искали новые темы и возможности для кинопроизводства.

В конкурсе работ молодых кинематографистов «Мост.Горизонты» приняли участие и картины из ДНР - документальная лента «Родина-Мать» и игровой фильм «Друзья».

Полнометражная документальная лента «Родина-Мать» режиссера Яны Бех рассказывает о кинологе саперной группы ДНР Екатерине. Ее собака первой ступила на заминированную территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, а в 2016 году ее верный пес под руинами разрушенного дома отыскал грудного ребенка и тем самым определил судьбу своей хозяйки. Сейчас у нее двое детей, один из которых однажды уже потерял мать.

- Я несколько месяцев искала выход на Екатерину, - рассказывает режиссер. - Когда наконец нашла контакты, с трудом набралась смелости позвонить и предложить снимать кино. К моему удивлению, она согласилась, и тут выяснилось, что ее история гораздо глубже.

Короткометражный игровой фильм «Друзья» режиссера Марии Андреевой рассказывает о молодом итальянском журналисте Алессандро, который прибыл в послевоенный Донбасс, чтобы найти своего друга детства. Вместе с проводником Андреем он проходит по городу, который возрождается и отстраивается заново, а история о «белых ангелах» раскрывает страшные последствия боевых действий.

– В сюжет вплетены отсылки к историческим и художественным артефактам, живой язык фильма ведет аудиторию по сюжету, мягко и плавно погружая в историю героев, которая представлена вне времени – это не просто сюжет из нашего настоящего, это рассказ о том, что все мы соединены нитями привязанностей, истории, Родины, - говорит креативный продюсер фильма «Друзья» Алена Август. - Команда у нас молодая, порой нам говорили: «Не лезьте туда, это не ваше, потерпите - все когда-нибудь закончится. Осмыслите, обдумаете, потом снимете правильное кино». Но нам кажется, что самое правильное кино – честное. Его нужно снимать сейчас, пока живо ощущение реальности. Важно осмыслять опыт нашего времени уже сейчас, важно достучаться до чувств разных аудиторий, и молодые кинематографисты дерзнули это начать, более того – будут продолжать серию новелл.

Отметим, что в ДНР проделана большая работа для развития региональной киноиндустрии и создания условий для съемок фильмов. Благодаря организованной работе в Республике уже снято множество кинокартин, таких как «Малыш», мини-сериал «20/22», сериалы «Свои», «Марик», «Ландыши. Вторая весна», «Резервисты», «Центурия», «10 историй о любви и смерти» и многие другие. Только в 2025 году в регионе состоялось примерно 250 съемочных смен.

