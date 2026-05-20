Как записаться на экскурсию в Донецкий парк «Россия - моя история»

Жители ДНР могут забронировать тематическую или обзорную групповую экскурсию. Фото: donesk.myhistorypark.ru

В ДНР проводят большую работу по восстановлению и созданию исторических и культурных объектов. В январе после капитального ремонта распахнул свои двери Донецкий республиканский художественный музей, месяцем ранее был открыт восстановленный в рекордные сроки Мариупольский драмтеатр. Отдельного внимания заслуживает парк «Россия - моя история». Он в начале года заработал в Доме молодежи «30/09» и за несколько месяцев стал лидером среди таких же площадок в других регионах страны по количеству экскурсий.

Создатели парка - а это историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике - сделали все, чтобы российская история перешла из категории учебника в яркое, увлекательное и вместе с тем объективное повествование, чтобы каждый посетитель почувствовал сопричастность к событиям более, чем тысячелетней истории своего Отечества.

Площадь донецкого парка впечатляет - более трех тысяч квадратных метров. Масштабные залы охватывают историю от династии Рюриковичей до наших дней.

- Экскурсия «Рюриковичи» охватывает период правления династии Рюриковичей от середины IX до конца XVI веков, от Рюрика до Федора I Ивановича, от первых славянских поселений до Царства Русского. Помимо обзорной экскурсии также проводятся тематические: «Как женить князя? Браки Рюриковичей», «От варяга до стрельца» и «Рюриковичи – быль и небыль», - говорят организаторы. - Экскурсия «Романовы» рассказывает о трехсотлетнем периоде правления династии Романовых, от смутного времени до отречения Николая II. Помимо классической общей экскурсии также проводятся тематические: «Девушки невидимки» - роль женщины в эпоху Романовых», «Военная история Империи», «Империя богатств: как разбогатеть при Романовых».

Также в парке представлены крупные тематические проекты: «Знание. Герои», «Александр Невский. История жизни благоверного князя языком графического романа», «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» и другие. Особое место занимает история Новороссии и Донбасса. Экспозиция прослеживает путь региона от истоков казачества и основания первых городов Приазовья до становления Донбасса как мощного индустриального центра России.

- Мы сохраняем и приумножаем наше историческое достояние, мы превращаем памятники в живые пространства, - отмечает глава региона Денис Пушилин. - Мы видим, как растет интерес жителей и гостей Республики к истории. Особенно важно - не просто сохранение памяти о событиях, а необходимость ее донесения нашим потомкам без искажения.

В парке можно увидеть проекционные купола, 3D-панорамы, «живые» карты и интерактивные книги. Здесь собрано все то, что подарит возможность захватывающего приключения, не выходя из одного помещения.

КОНКРЕТНО

Адрес:

Донецк, улица Богдана Хмельницкого, 67

График работы парка:

Понедельник - выходной

Вторник – воскресенье с 09:00 до 17:00 (вход до 16:00)

Записаться на тематическую или обзорную групповую экскурсию возможно по телефону: +79494544948

