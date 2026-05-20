В больницы ДНР поступает новое оборудование

В ДНР продолжается оснащение больниц современным оборудованием благодаря федеральным проектам. Один из таких - «Борьба с онкологическими заболеваниями». В его рамках в Республиканском онкологическом центре им. Бондаря было установлена высокотехнологичная диагностическая аппаратура – ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией) и ОФЭКТ-КТ (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, совмещенная с компьютерной томографией).
Также в онкоцентре завершен монтаж линейного ускорителя производства LinaTech (Китай), который применяется для лечения многих форм злокачественных новообразований современными методами лучевой терапии.
Это оборудование позволит людям получать необходимую помощь в регионе, без выезда за пределы Республики.
- Здесь работали строительные команды, команды медицинских физиков и экспертов дозиметрического контроля, - рассказал главный врач медучреждения Владимир Иванов. - Сейчас благодаря этому комплексу мы завершаем оснащение нашей онкологической службы. У нас есть хирургические современнейшие методы лечения, химиотерапевтические и методы лечения лучевой терапией. Это те три кита, на которых и зиждется лечение всех злокачественных новообразований.
Благодаря другому федеральному проекту - «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» - три учреждения, имеющие реабилитационные подразделения, получат 54 единицы оборудования. Это Республиканская клиническая больница им. Калинина, Центральная городская клиническая больница № 9 Донецка и Больница интенсивного лечения Мариуполя.
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» для центров здоровья закупят 24 единицы оборудования.
Для развития системы оказания паллиативной медицинской помощи в три медицинских организаций поступит 415 единиц оборудования, а пациентам, нуждающимся в поддержании жизненно важных функций для использования на дому будут переданы более 37 тысяч медицинских изделий.
- Комплексное оснащение медицинских организаций охватывает все ключевые направления здравоохранения: от ранней диагностики онкологии и высокотехнологичной реабилитации до паллиативной помощи и укрепления службы крови. Это позволяет не только модернизировать материально-техническую базу учреждений, но и значительно повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей ДНР, – отметила вице-премьер ДНР Лариса Толстыкина.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курорт премиального уровня: Как в Новоазовске будут развивать туризм
До 2045 года в Новоазовске появится новый туристический кластер (подробнее)