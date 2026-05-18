Инвестиции будут расти: ДНР приняла участие в Кавказском инвестиционном форуме

Стенд ДНР вызвал интерес у участников форума. Фото: Корпорации развития Донбасса

В деловой программе форума приняли участие руководители органов государственной власти, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, молодежного и научного сообществ.

В состав делегации ДНР вошли зампреды правительства региона Татьяна Переверзева, Артем Крамаренко и команда Корпорации развития Донбасса.

- Наш стенд привлек внимание участников и гостей. Мы представили ключевые инвестиционные проекты региона - от развития тяжелой промышленности до туристической отрасли и современного жилищного строительства, – рассказали представители Корпорации развития Донбасса.

На стенде прошли активные переговоры, презентации и деловые встречи, но главное - гости форума смогли познакомиться с реальными возможностями для инвестиций в Донбасс и обсудить детали сотрудничества.

- Сегодня Республика уверенно движется по пути развития: активно восстанавливается инфраструктура, модернизируются промышленные предприятия, создаются благоприятные условия для привлечения инвестиций и реализации новых проектов, - отметила вице-премьер ДНР Татьяна Переверзева. - Уже зарегистрировано 173 резидента (свободной экономической зоны, - авт.), общий объем инвестиций – 125 миллиардов рублей.

Наш стенд в один из дней посетил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Ему рассказали об инвестиционных проектах, которые уже были успешно реализованы или находятся в процессе реализации в нашем регионе.

- На сегодняшний день более 500 инвесторов изъявили желание реализовывать свои проекты в ДНР. Инвестиционным комитетом рассмотрено 196 инвестиционных проектов, из них поддержано 176 проектов на общую сумму более 260 миллиардов рублей, - рассказала Переверзева. – Из них 101 масштабный инвестиционный проект, на сумму более 145 миллиардов рублей, в том числе 79 проектов в сфере жилищного строительства, на сумму более 75 миллиардов рублей; один проект социально-культурного назначения на сумму более 750 миллионов рублей; 74 проекта поддержано концептуально, общий объем инвестиций более 115 миллиардов рублей.

Для реализации инвестпроектов предоставлены земельные участки без процедуры проведения торгов общей площадью 126 гектаров.

Вице-премьер ДНР Артем Крамаренко на полях форума принял участие в стратегической сессии Минсельхоза России.

- Обсудили лучшие практики привлечения инвесторов в регионы Северо-Кавказского федерального округа, обменялись опытом и подходами к развитию отрасли. Отдельное внимание уделили переговорам с инвесторами. На полях форума провел несколько встреч с представителями бизнеса, заинтересованными в работе в ДНР. В частности, обсудили перспективные проекты по закладке садов как яблоневых, так и вишневых, - рассказал Крамаренко.

