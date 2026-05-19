Каким будет Пролетарский район Донецка

Единый институт пространственного планирования РФ начал разрабатывать градостроительную документацию для Донбасса и Новороссии с 2022 года. Фото: ЕИПП РФ

В рамках разработки генерального плана Донецка предлагается развитие сети учреждений социальной инфраструктуры в Пролетарском районе города. Особое внимание планируется уделить учебным учреждениям и больницам.

- Предлагается провести капитальный ремонт 12 школ, 14 детских садов, реконструировать школу искусств № 9, а также построить 3 новые школы, 6 детских садов и кампус Донбасского государственного университета юстиции, - говорят в ЕИПП РФ. - Также среди предложений - ремонт терапевтического и гинекологического отделений городской больницы № 11, амбулатории № 2 городской больницы № 12 и подстанции скорой медицинской помощи № 10.

Помимо этого, в жизнь может воплотиться мечта тысяч жителей района. Среди предложений - восстановление здания бывшего кинотеатра «Донбасс», а также реконструкция ДК им. ХХ-летия Победы и ДК «Юбилейный».

разместить новые филиалы библиотек во встроенных помещениях на территории района, а также реконструировать филиал № 18 МБУ «Централизованная библиотечная система для взрослых города Донецка».

Также в Пролетарском районе города планируют построить четыре физкультурно-оздоровительных комплекса, плавательный бассейн, новые молодежные центры, а также капитально отремонтировать ледово-спортивный комплекс «Алмаз» и отремонтировать районный центр социального обслуживания населения.

- Восстановление существующих и строительство новых объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта позволит привести социальную инфраструктуру Пролетарского района Донецка в нормативное состояние, обеспечить жителей современными и доступными социальными объектами, а также создать условия для комфортного проживания населения, - заявили в ЕИПП РФ.

Отметим, что специалисты института разрабатывают документацию по согласованию с региональным Минстроем и администрацией городского округа.

ДОСЛОВНО

Директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова: «Жители Донбасса должны видеть, как будет развиваться их Республика»

- Генеральные планы, которые сегодня разрабатывает Институт, позволят связать в единую систему промышленный, транспортно-логистический, энергетический каркасы городов для гармоничного развития Донецкой Народной Республики. Документация предполагает целый комплекс мероприятий по развитию экономики, социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, жилищного строительства и экологии. Все вместе это и создаёт образ будущего – жители Донбасса должны видеть, как будет развиваться их Республика.

