Воспитывают настоящих патриотов: В ДНР отметили двухлетие работы филиала Центра «ВОИН»

За два года в филиале обучили более четырех с половиной тысяч курсантов. Фото: Центр «ВОИН»

Центр «ВОИН» был создан в нашей стране 1 декабря 2022 года по поручению Владимира Путина. Сейчас его филиалы представлены в 21 регионе. К 2026 году обучение в них завершили более 100 тысяч курсантов. Организация проводит 35 образовательных программ для молодежи по патриотическому воспитанию и военно-спортивной подготовке. Инструкторский состав - 400 человек. Большинство из них - бывшие военнослужащие, в том числе участники СВО.

В нашем регионе филиал центра открылся в апреле 2024 года. За два года он обучил более четырех с половиной тысяч курсантов, провел свыше 700 мероприятий с общим охватом 35 тысяч участников, переквалифицировал и подготовил 794 учителя по программе «Основы безопасности и защиты Родины».

- Курсанты филиала завоевали первое место в спецзачете Всероссийской военно-патриотической игры «Зарницы 2.0», а курсант Александра Деминова стала участницей пилотной учебной программы «Лидерский десант» для лучших курсантов и встретилась с Президентом России, - рассказывают в филиале центра «ВОИН». - Наш главный посыл не изменится. Мы каждый день строим будущее, где наши дети будут гордиться тем, что они – часть великой Родины. Где любят свой дом, семью, Отечество.

На праздновании двухлетия со дня открытия филиала были представлены тематические площадки с основными направлениями подготовки: тактическая медицина, БПЛА, огневая подготовка, инженерное дело. Все это, как отмечают власти, насущная необходимость в мире, где риски и угрозы стремительно растут.

Директор филиала Александр Камышов отметил, что с курсантами делятся опытом инструкторы и ветераны специальной военной операции. Благодаря их работе за два года филиал центра показал блестящий результат.

- Это место, где вы учитесь быть командой, быть одним целым, отвечать за свои слова и гордиться своими достижениями, – обратился к курсантам Камышов. - Сегодня Центр «ВОИН» - это, надеюсь, лучшая организация военно-спортивной подготовки. Как минимум мы к этому стремимся.

Многие из курсантов Центра планируют связать свою жизнь с преподаванием. Один из таких - Святослав Карлаш. К 17 годам на его счету уже 43 прыжка с парашютом! Святослав - член юниорской сборной ДНР по парашютному спорту, участник учебно-тренировочных сборов молодежной сборной России.

В Центр «ВОИН» парень пришел в 2024 году, когда принял участие в межрегиональных сменах «Время юных героев» в Волгограде. В составе команды филиала ДНР Святослав участвовал во Всероссийских военно-спортивных соревнованиях «Путь ВОИНа», победил на республиканских соревнованиях «Меткий стрелок» - его результат в разборке и сборке автомата всего 14 секунд. А совсем недавно он представлял свой филиал на итоговой конференции Центра «ВОИН» в Москве.

- Я хочу стать учителем истории, передавать детям знания и опыт. Центр дает то, что больше нигде не получишь. И воспитывает настоящих патриотов - готовых защищать и развивать Россию, - говорит Святослав.

