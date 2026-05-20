Бойцы ВС РФ наносят поражение ВСУ в ряде населенных пунктов в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы России группировки войск «Запад» выбивают украинских боевиков из Красного Лимана и Сидорово в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

При этом бойцы «Южной» группировки войск ВС РФ улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Малиновка, Тихоновка, Рай-Александровка, Краматорск и Константиновка в ДНР.

- Противник потерял до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы, - рассказали в Минобороны России.

Тем временем военнослужащие группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи.

- Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Матяшево, Доброполье, Сергеевка, Артема и Кучеров Яр в ДНР, - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

За последние сутки на этом направлении украинские боевики потеряли более 280 человек личного состава.

