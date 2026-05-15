Армия России освободила населенный пункт Николаевка в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации за сутки освободили один населенный пункт, а также продолжают улучшать свои позиции в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение ВСУ в районах Пришиба, Красного Лимана, Татьяновки, Святогорска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

В зоне ответственности группировки, которая находится в ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 150 человек личного состава, две бронемашины, 26 автомобилей и две артсистемы. Также были уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Николаевка Донецкой Народной Республики, - отметили в ведомстве.

ВС РФ нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районах Новоселовки, Константиновки, Дружковки, Химика, Пискуновки, Тихоновки, Артема и Рай-Александровки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, бронемашину, 12 автомобилей и пять артиллерийских систем.

Тем временем бойцы группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи. ВС РФ нанесли удары по семи бригадам вооруженных формирований Украины в районах Доброполья, Криворожья, Анновки, Торского, Василевки, Сергеевки в Донецкой Народной Республике, Новоподгородного и Новопавловки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли более 300 солдат, три бронемашины, 12 автомобилей, две артсистемы и пять станций РЭБ.

