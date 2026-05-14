Недалеко от места, где находился самый первый храм на территории современного Донецка, возведена новая церковь Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Духовные традиции Донбасса тесно связаны с верой и трудом русского народа. Сенатор России от ДНР Александр Волошин подчеркнул важность сохранения памяти об этом наследии, рассказав о первых православных святынях, которые появились на донецкой земле.

Первые храмы были возведены здесь еще в XVIII веке. Одним из них стала церковь преподобного Александра Свирского, построенная в 1793 году помещиком Евдокимом Шидловским в слободе Александровка (сегодня это Киевский район Донецка). Святой Александр Свирский издревле почитался как покровитель и защитник русской земли.

Первая церковь на территории современного Донецка появилась в 1793 году. Фото: Архив краеведа Анатолия Жарова

Еще одна святыня выросла в селе Стыла Амвросиевского района. Основанное в 1780 году греческими переселенцами из Крыма под началом святителя Игнатия Готфского и Кафского (Мариупольского), оно обзавелось первой каменной церковью в честь мученицы Кириакии в 1812 году. Она простояла более века, но в годы Великой Отечественной войны была разрушена. В 2007 году на этом месте возник новый, Свято-Георгиевский храм, построенный на пожертвования греческих меценатов со всего мира. Уникальный резной иконостас изготовили местные мастера, а подарил его церкви житель Мариуполя.

Первым же соборным храмом в донецком крае стал Свято-Александро-Невский храм в поселке Авдотьино, построенный в 1842 году по инициативе дворянина Василия Мандрыкина. Участник войны 1812 года, он посвятил храм князю Александру Невскому - небесному покровителю земли русской, что было глубоко символично: донбасская земля всегда была и остается Россией.

По мере того, как росло население будущего Донецка, появлялись и новые церкви. В 1886 году в Юзовке был освящен Спасо-Преображенский собор, ставший первым каменным храмом города. Над его проектом работал архитектор, который принимал участие в создании знаменитого храма Христа Спасителя в Москве.

- Духовные традиции Донбасса - это вера, скрепленная трудом всего нашего народа, - подчеркнул сенатор. - Мы сообща возводили храмы, жили по совести и по божьему слову. И сегодня мы так же сильны и едины. Мы гордимся своим духовным наследием, своими ценностями. Эту веру, эту память мы несем дальше, передаем детям - им продолжать наши благие дела для отечества и народа.

