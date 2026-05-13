Сформируют аварийный резерв: Правительство России выделило средства на закупку трансформаторов для ДНР

Центральной темой обсуждения стала необходимость формирования аварийного резерва электрооборудования. Фото: Минэнерго России

Глава Министерства энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев провел рабочую встречу с Главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, в ходе которой были затронуты ключевые вопросы работы топливно-энергетического комплекса региона. Во встрече также принял участие сенатор России от ДНР Александр Волошин.

Центральной темой обсуждения стала необходимость формирования аварийного резерва электрооборудования. Речь шла о закупке силовых трансформаторов, которые необходимы для оперативного восстановления электроснабжения жилого фонда и промышленных предприятий в случае возникновения внештатных ситуаций.

Правительство Российской Федерации уже выделило около 2 миллиардов рублей на закупку необходимого электрооборудования для воссоединенных регионов, включая ДНР. Это позволит обеспечить регион критически важными компонентами для поддержания бесперебойной работы энергосистемы.

- Уверен, совместные усилия Минэнерго России и руководства Республики позволят нам минимизировать риски и обеспечить прочность нашей энергосистемы, - заявил сенатор Александр Волошин.

Напомним, что энергосистема ДНР подвергается регулярным атакам со стороны украинских вооруженных формирований. По словам Главы Республики Дениса Пушилина, противник продолжает применять комбинированные налеты.

Так, только за прошедшую неделю средства ПВО ДНР и мобильные огневые группы отразили 27 атак беспилотников ВСУ. Одной из главных целей противника стала Старобешевская ТЭС. Украинские боевики пытались вывести трансформаторы станции из строя, используя осколочно-фугасный заряд, начиненный 10 килограммами взрывчатки и поражающими элементами. Противник также пытался атаковать Донецк, Горловку и Тельманово.

Все беспилотники противника удалось подавить и уничтожить. Взрывотехники ФСБ успешно обезвредили боевые части сбитых дронов.

