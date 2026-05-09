В ДНР отпраздновали День Победы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

НАГРАДЫ БОЙЦАМ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ

В Донецкой Народной Республике 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне встретили с широким размахом. Праздничные мероприятия стартовали с самого утра и в каждом городе Республики. Расскажем о ключевых торжествах, которые оказались в центре внимания.

Праздник стартовал с мемориального комплекса «Саур-Могила», который является местом гордости и мужества советских воинов, а также тех бойцов, которые отстояли священную высоту в 2014 году. Жители ДНР почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятное мероприятие у подножья мемориального комплекса открыл Глава ДНР Денис Пушилин. После гимнов Российской Федерации и Республики он наградил отличившихся военнослужащих высокими наградами. За каждой наградой – подвиги и поступки, совершенные ими во время освобождения Донбасса.

- Дорогие друзья, товарищи военнослужащие, за вашими спинами находится вся страна, находятся все ресурсы, находятся люди. И здесь вы, как военнослужащие Российской Федерации, своими личными действиями и поступками приближаете нашу Победу. Именно от каждого в отдельности и от каждого в том единстве и том устремлении нашего народа зависит, как скоро будет добыта победа для нашей страны. От лица жителей Донецкой Народной Республики и себя лично хочу поблагодарить вас за освобождение земли Донецкой Народной Республики, каждого населенного пункта. С праздником, - обратился к бойцам Пушилин.

Затем участники мероприятия поднялись к Вечному огню, чтобы возложить цветы у подножия Солдата-Победителя. На вершине «Саур-Могилы» возлагали красные розы и гвоздики и к новым памятникам: разведчикам Ноне и Гуцулу, «Медведевцам», где запечатлен образ погибшего в августе 2014-го на этом месте командира подразделения Олега Гришина.

РАЗВЕРНУЛИ САМОЕ БОЛЬШОЕ В МИРЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ

Но на этом торжество на «Саур-Могиле» не закончилось. Молодежь Республики развернула самое большое в мире Знамя Победы, а предшествовал этому «Бессмертный автополк», который стартовал у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке. Там прозвучал концерт памяти и закружился Победный вальс. Затем «Бессмертный автополк» из 50 автомобилей проследовал до священного места.

- Хоть из-за мер безопасности жители Республики не смогут лично пронести фотографии своих Героев, их портреты все равно проследуют по городам, которые они освобождали. Необходимо транслировать нашу историю, чтобы молодежь знала, чтила и помнила. Это не просто маршрут, а наша клятва тем, кто собственноручно выковал Победу. Мы помним имена всех наших Героев, сложивших головы ради защиты нашей страны, – сказал первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов.

Добравшись до «Саур-Могилы», молодежь развернула самое большое Знамя Победы. Полотно размером 65 на 35 метров в третий раз было развернуто на главной высоте донецкого региона.

РЕТРО-ТРАМВАЙ ВЫШЕЛ НА УЛИЦЫ ДОНЕЦКА

В столице Донецкой Народной Республики также торжественно и широко встретили 9 Мая. Утром на линию вышел праздничный ретро-трамвай. Его первый маршрут запустил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.

- Дал старт движению первого праздничного рейса вместе с его первыми пассажирами. Отрадно видеть, как тепло и с любовью встречают наши граждане этот особенный праздничный вагон. Получил море ярких впечатлений и непередаваемые эмоций, - говорит Бондаренко.

Каждый житель города и его гость может воспользоваться трамваев и прикоснуться к историческому прошлому.

Дончан также поздравила концертная бригада «Дороги Победы». Под окнами ветеранов Великой Отечественной войны артисты спели песни военных лет, а на одну из площадей города подогнали автомобиль, который украсили в духе того времени. Прямо в его кузове артисты исполнили патриотические песни для жителей Донецка.

А еще на вершине скалодрома Донецкого Дома молодежи «30/09» ребята водрузили Знамя Победы.

- 9 Мая проходит через каждого человека, проживающего в Донецкой Народной Республике, России и во всем мире. События 1941–1945 годов оставили глубокий след в истории каждой семьи. Наша задача - сохранять память о тех временах, беречь ценность той Победы и передавать ее дальше через поколения. Молодежь ДНР относится к этому особенно трепетно, - сказал Фролов.

АВТОПРОБЕГ ЧЕРЕЗ ВСЕ ГОРОДА РЕСПУБЛИКИ

В Мариуполе утром состоялось официальная часть празднования Дня Победы. На митинг пришли общественники, глава Мариуполя Антон Кольцов, депутат Госдумы Дмитрий Саблин, представители Санкт-Петербурга в Мариуполе, а также личный состав петербуржской полиции, 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты и курсанты мариупольской Нахимовки. Собравшиеся почтили минутой молчания всех погибших героев и возложили цветы к памятнику.

Кроме того, по городу прошло сразу несколько автопробегов.

А еще автопробег прошел через все городах Республики. Его провели партийцы «Единой России». Стартовал автопробег в Снежном, а конечной точкой оказался Донецк. Через весь путь участники мероприятия останавливались около памятников Великой Отечественной войне, чтобы почтить память погибших и возложить цветы.

