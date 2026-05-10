Российские войска отражают атаки украинских боевиков в ДНР (архивное фото)

Вооруженные силы Российской Федерации отражают атаки украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там рассказали, что в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня.

- Подразделения «Южной» группировки войск отразили две атаки подразделений механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Рай-Александровка и Константиновка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

Группировка войск «Центр» в свою очередь отразили восемь атак ВСУ в районах населенных пунктов Торское, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Шевченко, Ленина, Сергеевка, Новоалександровка Донецкой Народной Республики.

