Акция «Свеча памяти» в Новоазовске Фото: Александр ИВАНОВ.

В преддверии Дня Победы в Новоазовске прошла всероссийская акция «Свеча памяти». В центре города, на Площади Комсомольской, у постамента самолета МиГ-17, установленного в знак благодарности новоазовцев летчикам 9-й Мариупольско-Берлинской авиационной дивизии, участвовавшим в освобождении города, собрались горожане и активисты «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

- Мы проводим эту акцию, присоединяясь к другим городам нашей большой страны - да что там, к городам всего мира. Наша надпись проста и кратка: «81. Помним». Складывали мы ее чуть более часа, зажигали 15 минут. Пусть память о подвиге нашего народа будет гореть вечно в наших сердцах, - сказала активист МГЕР Анна.

К акции присоединялись прохожие - фотографировали надпись, выстроенную из лампад, а жители окружающих пятиэтажек наблюдали за мероприятием с балконов своих квартир.

Акция «Свеча памяти» проводится в нашей стране уже два десятилетия. Текущий год - не исключение. Это памятное мероприятие посвящено 27 миллионам людей, погибших в Великой Отечественной войне. Отдают дань памяти ей не только в России, но и в других странах.

