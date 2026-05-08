Ветеран Великой Отечественной войны вручил награды бойцам СВО в ДНР

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Жители города и представители власти почтили память павших героев и возложили цветы к памятникам выдающимся полководцам Константину Гурову и Федору Гринкевичу. Церемония сопровождалась минутой молчания. Об этом сообщили в администрации городского округа.

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

Особым моментом стало награждение нынешних защитников Донбасса. Право вручить заслуженные медали героям современной эпохи выпало ветерану Великой Отечественной войны Василию Захаровичу Рябкину. Отметив мужество бойцов, вставших на защиту родной земли уже в наши дни, он пожелал им чистого неба над головой и призвал бережно хранить память о великой истории своей страны.

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

- Приятно отметить, что именно Рябкин Василий Захарович, ветеран Великой Отечественной войны, вручил бойцам заслуженные награды за защиту нашей донецкой земли, пожелал всем мирного неба и призвал не забывать самую главную историю нашей Родины, - отметили в администрации Донецка.

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы в Ворошиловском районе Донецка прошли памятные мероприятия. Фото: МАХ/Кулемзин

Ветеран также получил заслуженное внимание: депутат Донецкого городского совета Эдуард Либерман и руководитель управы Ворошиловского района Татьяна Копылова вручили Василию Захаровичу памятный подарок, поблагодарив его за огромный подвиг и неоценимый вклад в Победу над фашизмом.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Деды победили, и мы победим»: Ветераны боевых действий из ДНР стали участниками масштабной экскурсии к мемориалу «Самбекские высоты»

В филиале фонда «Защитники Отечества» в ДНР рассказали, на каких экскурсиях побывали ветераны боевых действий в преддверии Дня Победы (подробнее)