«Парта Героя» в честь выпускника мариупольской школы №21 Максима Оболенского Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Максим Оболенский родился в Мариуполе 23 ноября 1985 года. Жил жизнью простого парня, учился в той же школе, что и родители, играл в футбол, затем служил в погранвойсках, в мирной жизни работал на автосервисе. В 2013 году Максим женился, у него родилась дочь. В 2022 году с началом спецоперации он увез семью подальше от боевых действий, а сам встал на защиту Родины.

Часто, выходя из боевых передряг, Максим говорил о своей солдатской удаче. Однако 8 ноября 2024 года, эвакуируя с позиций раненого товарища, Оболенский погиб от вражеского дрона.

В преддверии Дня Победы в Мариупольской школе № 21, где с 1993 по 2003 год учился Оболенский, в его честь торжественно открыли «Парту Героя». На парте изображены военная фотография Максима и его краткая биография. Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Максим Оболенский посмертно был награжден орденом Мужества.

Кстати, во дворе школы в память о Максиме Оболенском ученики, педагоги и юнармейцы посадили саженец липы.

Во дворе школы в память о Максиме Оболенском ученики, педагоги и юнармейцы посадили саженец липы Фото: Александр ИВАНОВ.

