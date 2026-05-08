Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись к Славянску. Бойцы «Южной» группировки войск до начала перемирия освободили село Кривая Лука в Донецкой Народной Республике. Отметим, что данный населенный пункт находится примерно в 19 километрах западнее Славянска.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Кривая Лука Донецкой Народной Республики, - отмечают в Минобороны России.

Там добавили, что в течение недели российские войска нанесли удары по 11 бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике.

Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск противник потерял более 950 человек личного состава, 19 бронемашин, в том числе немецкую боевую машину пехоты «Marder», бронетранспортер «Puma» итальянского производства и американский бронетранспортер М113, 110 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Ранее сообщалось, что инженерные войска РФ обеспечили жителей ДНР водой, пробурив более сотни скважин. Для решения проблемы острого дефицита ресурса была сформирована сводная группировка, в состав которой вошли 17 расчетов передвижных буровых установок ПБУ-100. По заявкам органов местного самоуправления военные инженеры оборудовали 108 скважин. Суммарная глубина бурения составила более девяти тысяч метров.

