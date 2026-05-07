В Горловке планируют создать индустриальный парк оптического волокна

Новый индустриальный парк укрепит экономику всей Республики. Фото (архив): Минэкономразвития ДНР

Горловка может стать центром оптико-механического машиностроения. В городе планируют создать современный индустриальный парк. Проект, разработанный Единым институтом пространственного планирования РФ по заказу Минстроя России, может стать мощным импульсом для развития передовых технологий и укрепления экономического потенциала региона.

Новый технопарк предлагают расположить недалеко от центральной части города, он займет территорию площадью 12 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание комплекса производств по выпуску оптического волокна, а также предприятий смежных отраслей.

Ожидается, что индустриальный парк привлечет инвесторов и создаст 2 тысячи рабочих мест, причем речь идет о высококвалифицированных специалистах.

В Минстрое России отметили, что реализация этого проекта станет мощным стимулом для развития передовых технологий в регионе, включая активное взаимодействие с научными центрами. Это позволит обеспечить импортозамещение в области оптико-механического машиностроения и поспособствует росту смежных отраслей экономики.

В министерстве также подчеркнули, что создание индустриального парка не только приведет к появлению новых рабочих мест и привлечению значительных инвестиций, но и создаст предпосылки для устойчивого социально-экономического развития как самой Горловки, так и всей Донецкой Народной Республики в целом.

- В результате будет укреплен технологический суверенитет региона и расширен его экспортный потенциал, - считают в ведомстве.

