В школах ДНР открыли агротехнологические классы. Фото: Артем Крамаренко

В Донецкой Народной Республике продолжается реализация национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в рамках которого особое внимание уделяется подготовке квалифицированных специалистов для аграрного сектора. О ходе федерального проекта «Кадры в АПК» рассказал заместитель Председателя Правительства ДНР - министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Артем Крамаренко.

Основная стратегия ведомства заключается в создании непрерывной системы подготовки специалистов по цепочке «школа - вуз - предприятие». Первые практические шаги были сделаны в 2025 году: агротехнологические классы открылись в школах Орлово-Ивановки (Шахтерский округ) и Хлебодаровки (Волновахский округ). Такой подход позволяет школьникам уже в средних и старших классах знакомиться с современными агротехнологиями.

Для эффективного обучения классы оснащаются современным оборудованием, а к образовательному процессу привлекаются преподаватели аграрных вузов и сотрудники научных центров.

На 2026 год профильный координационный орган при Правительстве уже утвердил список новых школ, где будут сформированы специализированные классы. Кроме того, на государственном уровне приняты решения о предоставлении субсидий предприятиям, которые активно участвуют в подготовке будущих кадров.

- Важно, что эта работа уже дает практический результат: растет интерес у школьников, формируется база для подготовки специалистов, а у предприятий появляется возможность заранее работать с будущими кадрами, - сказал Артем Крамаренко.

