В Донецке презентовали истории бессмертного подвига Героев Донбасса. Фото: Предоставлено организаторами проекта

В столице Донецкой Народной Республики представили истории бессмертного подвига Героев Донбасса в рамках презентации проекта «Книга Памяти: Опаленный дневник Донбасса. Непокоренные». Мероприятие прошло на базе Донецкого Дома молодежи «30/09».

– В рамках презентации руководитель проекта Анастасия Слисаренко представила уникальные истории погибших защитников Донбасса, вошедшие в электронное и печатное издание «Книги Памяти». Эти материалы станут доступны широкой общественности через официальные социальные сети проекта, сохраняя память об их подвиге для будущих поколений, – рассказали организаторы проекта.

Также в рамках презентации состоялось награждение победителей конкурса эссе «Народная летопись подвига». Кроме того, организаторы представили выставку фоторабот «Глаза Героев».

В завершение вечера прошла премьера короткометражного фильма «Непокоренные», который тронул сердца всех зрителей.

На мероприятии побывали первый заместитель министра молодежной политики ДНР Михаил Фролов, Герой ДНР Владимир Кононов, председатель Донецкого регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Мартьянова и руководитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» Марина Соловарова.

