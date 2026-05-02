За неделю ВС РФ уничтожили в ДНР семь украинских станций РЭБ

За неделю Вооруженные силы России уничтожили в Донецкой Народной Республике семь украинских станций радиоэлектронной борьбы. Также российские войска наносят поражение живой силе и технике ВСУ.

В Министерстве обороны России добавили, что группировка войск «Запад» в период с 25 апреля по 1 мая 2026 года освободила населенный пункт Ильичевка в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны России.

На этом направлении ВСУ за аналогичный период времени потеряли более 1125 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США.

- На прошедшей неделе подразделениями группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении Минобороны России.

Здесь же ВСУ за неделю потеряли более 2045 военнослужащих.

