Общество
Эксклюзив kp.ru
30 апреля 2026 14:00

На Мамаевом кургане установят памятник воинам Сталинградской битвы из Донбасса

Республиканский совет ветеранов установил имена более 2 тысяч земляков, участвовавших в ключевом сражении Великой Отечественной войны
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Памятный знак воинам Сталинградской битвы из Донбасса будет установлен благодаря поддержке регионального Управления ФСБ

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде на Мамаевом кургане в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне установят памятный знак донбассовцам, которые участвовали в Сталинградской битве в 1942-1943 году. После капитуляции армии Вермахта Мамаев курган стал известен во всем мире.

МНОГОЛЕТНЯЯ РАБОТА

- Победа в Сталинградской битве позволила советскому народу изгнать фашистских захватчиков с нашей земли. По книгам Памяти и материалам Центрального архива Министерства обороны России, мы установили имена 2 262 земляков, участников ключевой битвы Великой Отечественной войны. Эту работу проводили с 2012 года и сейчас, благодаря поддержке и участию Управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике, этот проект вышел в завершающую стадию. Уже готовится установка памятного знака на Мамаевом кургане, - рассказал «КП» председатель Донецкой региональной организации ветеранов Николай Штефан.

Памятный знак на Мамаевом кургане (эскиз)

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ

В мае 2014 года ветераны Донецка установили Памятную плиту воинам-дончанам – защитникам блокадного Ленинграда на Пискаревском мемориальном комплексе Санкт-Петербурга.

- По архивным документам, мы нашли 245 наших земляков, которые защищали Ленинград и были похоронены в городе на Неве. Эта доска стала 88-й на Пискаревском мемориальном кладбище, - сказал Николай Владимирович.

Пискаревское мемориальное кладбище - самое большое в мире кладбище жертв Второй мировой войны. В 186 братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, бомбежек, обстрелов, и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда. Аллея Памяти расположена вдоль восточной границы кладбища. В память о защитниках Ленинграда на ней установлены мемориальные плиты от городов и регионов нашей страны, СНГ и зарубежных стран.

ПОМОЩЬ БОЙЦАМ

Николай Штефан рассказал об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК. Перейти в Фотобанк КП

Донецкой региональной организации ветеранов в следующем году исполнится сорок лет. Ее образовали сами ветераны Великой Отечественной. Первым председателем был защитник Ленинграда Александр Павлий.

- Мы занимаемся социальной работой с ветеранами, уделяем внимание воспитанию подрастающего поколения. С началом спецоперации – оказываем помощь бойцам на линии боевого соприкосновения. Проведываем раненных в госпиталях, - отметил Николай Штефан.

На сегодня в республиканской ветеранской организации (а это сорок три структурных подразделения) 34 участника боевых действий - всего более 300 тысяч человек. В основном трудовой фронт. Несколько десятков тысяч детей войны. А также - ветераны вооруженных сил, правоохранительных органов и органов госбезопасности.

