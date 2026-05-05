Единое пособие можно получать до 17-летия ребенка, но продлевать выплаты нужно каждый год. Фото: Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали о правилах продления единого пособия на детей в ДНР в 2026 году.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ И КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

В Соцфонде напомнили, что на единое пособие могут претендовать семьи с детьми до 17 лет, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Его размер в ДНР сейчас составляет 17 803 рубля.

Базовая выплата единого пособия равна половине прожиточного минимума на ребенка в регионе. Это 8 634,50 рубля. Если с учетом такой суммы доход на одного члена семьи все равно меньше прожиточного минимума, то ставку повышают до 75% (12 951,75 рубля) или до 100% (17 269 рублей).

Для оформления пособия следует обратиться в клиентскую службу ОСФР по месту жительства. Подать заявление можно и на портале «Госуслуги», но с последующим предоставлением документов в Соцфонд.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ В ДНР В 2026 ГОДУ: ЧЕТЫРЕ ПРАВИЛА ПРОДЛЕНИЯ ВЫПЛАТ

Правило 1. Единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить получение пособия еще на год, нужно заново подать заявление в клиентскую службу ОСФР по ДНР. Сделать это можно заранее – в течение месяца до конца срока выплаты. Например, пособие назначено семье по 31 мая. Значит, подать заявление можно уже в этом месяце или в следующем.

Правило 2. Если подать заявление позже, то пособие будет назначено с месяца обращения.

Правило 3. При продлении пособия можно изменить способ его получения: перевести с почты на банк или наоборот. Также можно указать реквизиты другого банка.

Правило 4. Соцфонд заново оценивает нуждаемость семьи в пособии. Проверяются имущество семьи и доходы за год. Отсчет начинается за один месяц до даты подачи заявления. Если вы подаете заявление в мае, то расчетный период будет с апреля 2025 по март 2026 года включительно.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

