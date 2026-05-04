На единое пособие могут претендовать семьи, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. Фото: Архив Минтруда ДНР

В региональном отделении Социального фонда России (ОСФР) рассказали, как рассчитывают среднедушевой доход семьи для получения единого пособия в ДНР в 2026 году.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: КАК РАССЧИТЫВАЮТ СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД

В Соцфонде сообщили, что на единое пособие могут претендовать семьи с детьми до 17 лет, у которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе. В ДНР в 2026 году он составляет 17 803 рубля. Если мы говорим о семье из трех человек – маме, папе и ребенке, то доход должен не превышать 53 409 рублей в месяц.

В доход входят зарплаты, премии, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, алименты, проценты по банковским вкладам и другие выплаты.

Отделение СФР по ДНР учитывает сведения о доходах за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за один месяц до даты подачи заявления.

Например, если вы подаете заявление в мае 2026 года, то расчетный период будет с апреля 2025 по март 2026 года включительно.

Доходы всех членов семьи за расчетный период делят на 12, а получившуюся сумму - на количество членов семьи. Полученный результат не должен превышать 17 803 рублей. В таком случае одно из главных условий для назначения выплаты будет выполнено.

Еще одним из критериев права на единое пособие является имущество, которое имеется в собственности семьи.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: РАЗМЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Среднедушевой доход семьи не только определяет право на выплату, но и ее размер. Базовая выплата пособия на детей составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе (8 634,50 рубля). Если с учетом такой суммы доход на одного члена семьи все равно меньше усредненного прожиточного минимума, то ставку повышают до 75% (12 951,75 рубля) или до 100% (17 269 рублей).

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ В ДНР В 2026 ГОДУ: ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если у вас есть общие вопросы, вы можете позвонить в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (круглосуточно), либо обратиться для персональной консультации к сотрудникам клиентских служб ОСФР по ДНР — с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 до 16 часов.

