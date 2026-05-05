Губернатор ХМАО осмотрел объекты восстановления в Макеевке. Фото: ТГ/Кухарук

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук с рабочим визитом побывал в Макеевке Донецкой Народной Республики. С 2022 года регион-шеф восстановил 338 объектов городской инфраструктуры. Кухарук вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрели несколько из них.

Губернатор ХМАО осмотрел объекты восстановления в Макеевке. Фото: ТГ/Кухарук

– В этом году начали капитальный ремонт лицея № 1 «Лидер», рассчитанного на 540 учащихся. Планируем обновить кабинеты и классы, утеплить фасад, заменить кровлю и инженерные сети. Как и в Югре, подходим к модернизации образовательной инфраструктуры комплексно: ранее отремонтировали пищеблок, а по плану благоустройства прилегающей территории уже создали спортивную воркаут-площадку, – рассказал губернатор ХМАО.

Также он добавил, что по завершении работ лицей будет оснащен всем необходимым оборудованием.

Затем Кухарук и Пушилин отправились в городской дворец детского и юношеского творчества.

Губернатор ХМАО осмотрел объекты восстановления в Макеевке. Фото: ТГ/Кухарук

Губернатор ХМАО осмотрел объекты восстановления в Макеевке. Фото: ТГ/Кухарук

– Сейчас завершаем утепление кровли и внутреннюю отделку помещений. Дети уже успели оценить изменения. В планах – монтаж мультимедийной системы и благоустройство территории, – рассказал губернатор.

К концу 2027 года дворец станет настоящим центром творчества для юных жителей города.

Кухарук побывал и на Аллее Победы, которая является местом памяти и гордости.

– С 2024 года здесь восстановлены инженерные коммуникации, уложен асфальт, установлено освещение, скамейки и две детские площадки, завершено мощение плиткой, произведено озеленение и установка скульптур и флагштоков. Особое внимание уделили обновлению танка ИС-3. Проекция военных кинолент на стену постамента в темное время суток – напоминание о подвиге наших дедов и прадедов, – рассказал губернатор.

Губернатор ХМАО осмотрел объекты восстановления в Макеевке. Фото: ТГ/Кухарук

Последней остановкой оказались лицей № 2 «Престиж» и детский сад № 19.

– Мы не только отремонтировали здания, но и создали полноценную спортивную и досуговую инфраструктуру. Делаем все, чтобы образовательные учреждения Макеевки становились местами, где дети могут учиться и проводить время с пользой, – подчеркнул Кухарук.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Макеевке поселились мамонты: ХМАО подарил городу Югорский парк с арктическим колоритом

В Макеевке после масштабного восстановления открыли Югорский парк (подробнее)