Подготовка к отопительному сезону, работа МФЦ и конкурс «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты»: Какие поручения Денис Пушилин дал на оперативном совещании

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин провел оперативное совещание, на котором с Председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд важных вопросов.

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

- В целом мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду идут по плану, отставание наблюдается у Зугрэса (79,5%), Ясиноватой (85,9%), Волновахского района (90,2%), Першотравневого района (89,5%), а также по некоторым объектам министерств. Показали за две недели хороший рост Дебальцево и Володарский район, - сообщил в своем телеграм-канале Денис Пушилин.

По его словам, из Резервного фонда Правительства Республики выделены дополнительные средства на проведение ремонтно-восстановительных работ для прифронтовых районов Донецка – Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского.

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ И НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

- Жители региона при получении услуг МФЦ жалуются на большие очереди, невозможность дозвониться на горячую линию, некачественное оказание услуг, некомпетентность сотрудников, нехватку отделений в периферийных населенных пунктах. Поручил Минэкономразвития ДНР подготовить предложения по улучшению работы отделений МФЦ в регионе и повышению квалификации сотрудников, - сообщил Глава ДНР.

При этом Денис Пушилин отметил и сдвиги в положительную сторону.

- Поручение выполнено: время приема граждан увеличено в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Шахтерске, Енакиево, Дебальцево, Харцызске, Кировском, там МФЦ работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00 часов, в субботу – с 9:00 до 15:00, - сказал он.

ПРОИГНОРИРОВАЛИ ПОДАЧУ ЗАЯВОК

- Наши города принимают участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты». Полностью проигнорировали подачу заявок Ждановка, Кировское, Володарский, Старобешевский и Тельмановский районы, - сообщил руководитель региона.

Денис Пушилин попросил впредь уделять особое внимание молодежной политике и не допускать игнорирования участия во всероссийских проектах.

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