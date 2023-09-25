Школьники ДНР стали победителями этапа Большого всероссийского фестиваля

Алина Карабут из Ясиноватой стала одним из победителей. Фото: grandfestival.vcht.center

Школьники ДНР вошли в состав победителей федерального этапа Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества. Об этом сегодня сообщила министр образования и науки ДНР Ольга Колударова.

- Юные дарования Республики стали победителями Большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, - написала в своем телеграм-канале министр.

Она добавила, что школьники и обучающиеся организаций дополнительного образования ДНР вошли в состав победителей федерального этапа фестиваля. Были направлены работы и номера 58 победителей в различных направлениях и жанрах творчества и 14 участников специальных номинаций. - Поздравляю ребят с победой! Желаю участникам и педагогам вдохновения, успехов и новых творческих свершений! Спасибо педагогам за подготовку ребят к участию в конкурсе. Теперь им предстоит показать свои таланты на финальном этапе фестиваля, который пройдет в Москве с 30 октября по 3 ноября, - отметила Ольга Колударова.

Победителями стали:

- Коллектив МБОУ «Лицей №12 г. Донецка»;

- Дмитренко Ульяна, МБОУ «Школа №24 города Тореза»;

- Носова Полина, МБУДО г. Горловки «Городской Дворец детского и юношеского творчества»;

- Карабут Алина, МБУДО «ДДЮТ Города Ясиноватая».

С работами участников Большого фестиваля можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Участниками Фестиваля являются творческие коллективы и индивидуальные участники, обучающиеся образовательных организаций всех типов, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности – победители регионального этапа Фестиваля в соответствующих направлениях творчества; обучающиеся зарубежных школ, изучающие русский язык как иностранный, и зарубежных школ с русским языком обучения. Возраст участников Фестиваля от 7 до 17 лет.

Фестиваль проводится по направлениям творчества: театральное, исполнительское (вокально-инструментальное), хореографическое, кино, анимация, декоративно-прикладное, изобразительное, театр моды, медиа, фото, литературное творчество, включая исполнительское мастерство чтецов, коллективная книга, игровая индустрия: дизайн, технический дизайн, оригинальный жанр.

Фестиваль проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и федеральный. Охват участников региональных этапов Фестиваля ежегодно составляет более 500 000 человек из 81 региона Российской Федерации и зарубежных стран.

В 2022 году в отборочном (заочном) туре федерального этапа Фестиваля приняло участие более 20000 человек из 76 субъектов Российской Федерации, а также из иностранных государств (Республики Беларусь, Ливанской республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Арабской республики Египет и Республики Эфиопия). Более 13% участников составляют дети с ОВЗ и инвалидностью.

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